Impacto en La Calera por homicidio frustrado: dos sujetos descendieron de un automóvil y dispararon varias veces contra un hombre

Un hombre de 22 años fue víctima de un homicidio frustrado con arma de fuego en La Calera, luego de ser abordado por tres sujetos que se movilizaban en un auto.

Según los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), dos de los individuos descendieron y efectuaron múltiples disparos en su contra.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Cochrane con 25 de Mayo, hasta donde concurrieron detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI Valparaíso con el objetivo de desarrollar las primeras diligencias investigativas.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la BH Valparaíso, explicó que el Ministerio Público solicitó la concurrencia de la unidad que lidera hasta el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca y luego al principio de ejecución del crimen frustrado.

Respecto de la dinámica del ataque, el oficial detalló que "la víctima corresponde a un hombre chileno de 22 años de edad, con antecedentes policiales".

Luego precisó que "el contexto de este homicidio frustrado ocurre cuando la víctima es abordada por tres sujetos que se desplazaban en un vehículo y donde dos de estos se bajan premunidos con arma de fuego y efectúan múltiples disparos".

Tras el ataque, detectives y equipos especializados comenzaron a desarrollar diversas diligencias investigativas en el lugar, con el propósito de reunir antecedentes que permitan reconstruir lo sucedido y establecer quiénes participaron.

Con estos antecedentes se espera establecer la dinámica de los hechos y también dar con la identidad y el paradero de los imputados en este homicidio frustrado.

PURANOTICIA