Impacto en el mundo político causa denuncia por abuso sexual y formalización por estafa reiterada contra Gianni Rivera

Franco Burgos (35), ex colaborador del actual segundo vicepresidente de la Democracia Cristiana (DC), Gianni Rivera Foo (41), presentó una denuncia que involucra al ex gobernador provincial de Marga Marga en una serie de graves delitos, entre los cuales se encuentran la emisión de boletas falsas y abuso sexual.

Impacto ha generado en el mundo político regional el artículo publicado por The Clinic, que devela que entre 2020 y 2021 Rivera le solicitó a Burgos las claves de su cuenta del Servicio de Impuestos Internos (SII) para emitir 13 boletas ideológicamente falsas por casi $34,9 millones. De estas, 11 fueron dirigidas a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y las restantes a la empresa Pirotecnia SPA, vinculada a los espectáculos de fuegos artificiales de fin de año. Burgos afirma que luego de cobrar los montos, transfirió todo el dinero directamente a Rivera.

Los antecedentes ya están en manos del Ministerio Público. La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó que Gianni Rivera será formalizado este viernes 9 de mayo por estafa reiterada contra la PUCV. Aunque la defensa del político –encabezada por el ex fiscal regional Pablo Gómez– sostiene que los montos ya fueron restituidos a la universidad, en el marco de un acuerdo reparatorio, los hechos siguen su curso judicial.

Burgos y Rivera se conocieron el año 2014, cuando el primero trabajaba en un bar y el segundo era Gobernador de Marga Marga. Allí formaron una amistad, que lo llevó a trabajar en la Gobernación Provincial. Al año siguiente, y ya con Rivera como candidato a la Alcaldía de Villa Alemana, llevó a Burgos a trabajar con él en la campaña. Así nació la petición de clave del SII para emitir boletas falsas, las cuales emitía a la empresa Pirotecnia SpA, representada por Jorge Cayuman Bustos. El denunciante cree que estos dineros fueron utilizados para financiar su campaña al Municipio villaalemanino.

“Yo accedí a todo lo que él me pedía. Me sentía como bajo presión, bajo un sistema como de abuso donde no le podía decir que no, porque o si no, no sé, no iba a ser valorado o no iba a servir laboralmente", señaló Franco Burgos a The Clinic.

Una vez fracasada su candidatura en Villa Alemana, el denunciante afirma que Rivera lo citó a su oficina en la Corfo (cargo que ocupó luego de perder las elecciones) para ofrecerle el puesto de Subdirector de Finanzas en la Junji, el cual aceptó gustoso. El problema es que Franco Burgos se percató que "finalmente me puso en ese puesto de trabajo para tratar de hacer negocios para él. Hacerle ganar licitaciones".

Pese a que después de esto hubo un quiebre entre ambos, de igual manera Rivera llamó a Burgos para que formara parte de su campaña de 2021 a Concejal de Viña del Mar. Fue en este contexto donde el militante DC le volvió a pedir su cuenta en el Servicio de Impuestos Internos para hacer boletas falsas a la Universidad Católica de Valparaíso, las cuales le permitían obtener mes a mes unos $3 millones, los cuales ingresaban a la cuenta corriente de Burgos, que se los depositaba de inmediato a Rivera.

En total, fueron $34,9 millones cobrados a la PUCV, a través de 13 boletas; y $1,9 millón a Pirotecnia SPA, cobrados mediante dos boletas falsas.

El año 2023, Burgos conoce al ex PDI Christian Jabbar, quien lo asesora en la presentación de una denuncia contra Rivera, donde relata una serie de abusos de carácter sexual durante el tiempo en que fueron amigos con el ex Gobernador. El siguiente paso fue hacerle llegar la información de la denuncia a Rivera; esto, por medio de un mensaje: "Hola cómo estás… te comento que el día de hoy presenté una denuncia ante fiscalía por el “Delito de Abusos Deshonestos, o los delitos sexuales que la Fiscalía estime” en contra de Gianni…. te lo comento porque si tienes contacto con él, que me llame, acá no hay funa, acá no hay aprovechamiento de nada… él sabe bien todo lo que pasó y que me cagó la vida psicológicamente… si me quiere llamar te dejo mi número…y si no quiere no importa….Saludos", fue el mensaje redactado por Jabbar enviado a un conocido de Rivera.

El objetivo de este mensaje era conseguir alguna especie de acuerdo con Rivera, para el cual se repartirían la mitad del dinero entre Burgos y Jabbar, una historia con claros tintes de extorsión. No obstante, dos días después de enviado el mensaje a un amigo de Rivera, éste le responde con el teléfono del abogado Nicolás Guzmán, amigo del ex Gobernador y ex Director Jurídico de la «Alcaldía Ciudadana» de Sharp. El resultado de todo esto fue que acordaron ante notaría decir que todo lo denunciado era invención de Burgos, para lo cual recibió $8 millones (5 para Burgos y 3 para Jabbar).

Pese a ello, Franco Burgos incumplió lo acordado y fue a declarar ante la PDI, en Curauma, luego de ser llamado por la denuncia que había presentado con anterioridad y que decidió bajar en este acuerdo firmado ante notaría. Esto quebró su relación con Jabbar. Así es como dio cuenta de las boletas faltas y de los casos de abuso sexual.

En ese sentido, el denunciante dijo que el primer caso sexual lo presenció durante la campaña de Rivera a la Alcaldía de Villa Alemana, donde vio cómo una mujer le practicaba sexo oral al ex Gobernador mientras Burgos conducía su automóvil. El segundo episodio dice relación con la invitación de Rivera a Burgos para masturbarse juntos, situación que habría ocurrido en su casa en Viña del Mar y en Villa Alemana. El tercer episodio ocurrió en el Casino de Viña donde, tras emborracharse, el militante DC le tocó sus partes íntimas a Burgos, a quien además intentó besar.

Sobre esto, Franco Burgos recuerda que después "lo llamé y le dije que no podía seguir siendo amigo de él, porque intentó abusar sexualmente de mí. Y él me pidió disculpas. Le dije ‘sigue tu camino, yo sigo por el mío, no voy a hacer nada, pero no quiero volver a verte nunca más en mi vida’. Y él me dijo con tono de abusador, ‘¿estái seguro de perderme?’ Así lo sentí. Y le digo, ‘sí, estoy seguro, eres asqueroso’, y corté”.

Este es el relato de la última conversación que sostuvieron ambos, lo que fue la antesala de un oscuro proceso de depresión, con crisis de pánico y de ansiedad incluidos, además de pensamientos suicidas, según confesó el denunciante. Pese a ello, reflexionó y llegó a la conclusión de que finalmente hizo lo correcto. En lo concreto, este viernes 9 de mayo será formalizado Gianni Rivera por el delito de estafa, producto de las boletas que emitió a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En cuanto a las denuncias por abuso sexual, ésta se tramita en otra causa, que sigue en investigación.

PURANOTICIA