Impacto: Desgarrador testimonio del ex amigo de Gianni Rivera que lo acusa de abuso sexual y que devela el supuesto modus operandi

Formalizado por el Ministerio Público por estafa reiterada contra la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y denunciado por al menos tres abusos sexuales. Estas son las graves acusaciones que enfrenta Gianni Rivera Foo, ex gobernador provincial de Marga Marga y ex vicepresidente nacional de la Democracia Cristiana (DC), las cuales fueron dadas a conocer por Franco Burgos, ingeniero comercial, ex amigo del apuntado y ex colaborador personal en sus diversas campañas políticas.

Justamente ambos contaron sus verdades en una edición de «Impacto», programa de Puranoticia.cl donde se expusieron todas las versiones de estos hechos que han conmocionado no sólo a la región de Valparaíso, sino que a todo el país, considerando que la ex autoridad provincial ostentaba un alto cargo en la mesa directiva de la DC y que, además, no es primera vez que es acusado de cometer irregularidades. Hechos por los que ya se le califica a Gianni Rivera como "un pequeño Luis Hermosilla local".

Para poner en contexto lo ocurrido, vale hacer presente que Rivera y Burgos se conocieron el año 2014 a través de un tercero, Jorge Riquelme, compañero en la carrera de Ingeniería Comercial de Burgos en la Universidad de Valparaíso (UV), misma casa de estudios desde donde el ex Gobernador Provincial se tituló. Luego la amistad entre ambos se afianzó puesto que Rivera frecuentaba el bar donde Burgos trabajaba en Viña del Mar. Así comenzó a forjarse una amistad que trascendió las juergas.

"Él era en ese entonces un modelo a seguir", dijo Burgos a Puranoticia.cl, confesando también que al momento de necesitar una práctica profesional, acude a su amigo Riquelme para que interceda ante el entonces Gobernador Provincial de Marga Marga. Así es como le consigue un puesto como asesor de gabinete, encargándose de ver toda su agenda y todas sus actividades en Quilpué, Villa Alemana, Olmué y Limache. De esos años, Franco Burgos recuerda a Gianni Rivera como una persona "amistosa, con poder de la palabra, que te convence, que tiene llegada, que es astuto y muy hábil".

EMISIÓN DE BOLETAS

Con estos dones, a los tres meses de iniciar su práctica profesional, el Gobernador le pide a su trabajador uno de los primeros favores extralaborales: "Tomar una mochila desde su oficina, con 6 millones de pesos, me pasó un número de cuenta y me pidió depositarlos en el BancoEstado de Quilpué", expuso a «Impacto». No obstante, el primer gran favor cuestionado fue cuando le pidió sus claves del Servicio de Impuestos Internos (SII) para emitir una boleta a Pirotecnia SpA. Corría el año 2015, Rivera ya no era Gobernador, sino que ahora buscaba la Alcaldía de Villa Alemana. Fue justamente en este contexto cuando surge esta boleta a dicha empresa.

Con Franco Burgos también fuera de la Gobernación, ya que fue desvinculado por Christian Cárdenas, reemplazante de Rivera, este último lo llama para que se sume al comando por la Municipalidad de Villa Alemana. Allí le pide las claves del SII para emitir una boleta por $950.000. "La plata llega a mi cuenta vista del Banco Santander y se la transfiero intacta en ese momento", dijo el denunciante, quien aseguró que estos comprobantes están en poder de la Policía de Investigaciones (PDI) y que los entregó cuando estuvo nueve horas declarando. "Se los entregué por mano las cartolas donde se evidencia la transferencia realizada de mi cuenta a la suya", aseguró.

La segunda boleta emitida fue el 2020, esta vez a la PUCV. "Tenía un miedo tan grande que ni siquiera quería averiguar de dónde venía la plata, hasta que me meto a mi portal, descargo la boleta y veo que son de la Católica", dijo Burgos. En total, fueron 13 las boletas que emitió por supuesta petición de Gianni Rivera, por casi $35 millones. Estas boletas en su glosa decían «Asesoría y gestión para proyectos municipales».

Sobre estas boletas que hoy lo tienen como imputado por estafas reiteradas contra la PUCV, Gianni Rivera expresó a «Impacto» que "yo no he emitido boleta alguna. Yo puedo decir una cosa muy importante: yo asumo la responsabilidad de alguna desprolijidad de mi equipo y la asumo como líder de mi equipo". Como contrapate, Franco Burgos respondió a estas palabras diciendo que "yo imagino que hay una red, así como él declaró que lideró un equipo y que hubo desprolijidades, eso es totalmente falso. Él hizo esta maquinación donde me utilizó para poder hacer estas boletas falsas, donde todos los días 30 de cada mes me llegaban 3 millones de pesos y yo ese mismo día se los transfería intactos a su cuenta, entre los años 2020 y 2021".

"UN PEQUEÑO HERMOSILLA"

Luego que el año 2016 perdiera la Elección Municipal en Villa Alemana, Gianni Rivera llega como Director de Corfo en Valparaíso, llevándose con él a Jorge Riquelme, el ex compañero de Franco Burgos que fue el vínculo para que denunciante y denunciado se conocieran. Desde este puesto, el ex Gobernador le consigue trabajo a Franco Burgos en el Serviu, para ejercer como encargado de fiscalización de subsidios habitacionales, recibiendo honorarios por $800.000. Son todos estos contactos de Rivera los que hacen decir a Burgos que su ex amigo "es un pequeño Luis Hermosilla local en la región".

Allí también surge otro extraño favor: "Me pidió que le sacara un crédito de $4 millones para sus vacaciones familiares a Jamaica. Me pagaba las cuotas, pero un día dejó de pagar. Pero vende su casa en Villa Alemana y con eso me devuelve el dinero con un cheque", comentó Burgos a Puranoticia.cl. Sobre la economía de Gianni Rivera, considera que "debe estar en el porcentaje de los más ricos de Chile, si fue capaz de devolver de una semana a otra 35 millones de pesos a la PUCV". También dijo que en su casa se ven grandes lujos, muchos bienes y hasta unas lámparas como de crucero en la cocina. "Se ve mucho dinero. Cuando estábamos en campaña, los viernes llegaba la plata", dijo, aunque señaló que desconocía el origen de esos dineros que se movían.

Estando Rivera en Corfo y Burgos en Serviu, el primero le ofrece un nuevo puesto de trabajo al segundo. Esta vez como Subdirector de Recursos Financieros en la Junji. "Era una buena oportunidad", confesó el joven ingeniero comercial, quien aceptó el trabajo. "Al principio, todo bien, pero al segundo o tercer mes, todas las semanas me hablaba de tales licitaciones que se venían. Era terrible para mí y tenía una presión tremenda. Mi señora estaba embarazada y me sentía entre la espada y la pared". ¿El objetivo de estas presiones? Según cuenta, "para hacerle ganar licitaciones".

Así es como se gestó una reunión en el restaurante Portofino, en Valparaíso, hasta donde es citado por Gianni Rivera para conversar acerca de una licitación por guardias de seguridad por $120 millones. A la cita llegó el dueño del local gastronómico, un ex general de Carabineros y la gerenta de su empresa de seguridad. Pese a esta presión, Franco Burgos asegura que "nunca quise ensuciar mi carrera y mi nombre, así que me hicieron un sumario donde estuve cinco años atrapado". Detrás de ello –cuenta– habría estado Gianni Rivera, según le habría confesado un fiscal administrativo de Junji.

ABUSOS SEXUALES

La segunda parte de la denuncia de Franco Burgos habla de abusos sexuales cometidos presuntamente por Gianni Rivera, uno que presenció y dos de los que dice haber sido víctima. El primero fue durante la época de campaña a la Alcaldía de Villa Alemana, el 2015, cuando Burgos conducía el auto de Rivera, ve que una de las trabajadoras del comando le practica sexo oral en la parte trasera del vehículo. "Fuimos a dejar a esta persona a su casa, Gianni se baja y se sube de copilloto, me mira y se ríe...". También dijo que todos estos hechos fueron comentados a Jorge Riquelme, su ex compañero de universidad y mejor amigo de Rivera, pero "él se reía, no me tomaba en cuenta, no me decía nada y me decía que él era así. Él también es víctima en todo esto".

Fue también durante la campaña alcaldicia cuando se registra un presunto abuso sexual en su contra. Tras un asado a mitad de semana en la casa de Gianni Rivera en Villa Alemana, en el que participó su comando, Franco Burgos se quedó hasta más tarde para ayudarle a su amigo a ordenar la vivienda. "Le digo que voy al baño y que me espere, pero él entró al baño y mientras hacía mis necesidades, él llega, abre la puerta con el pene afuera, masturbándose, mirando un video pornográfico e hizo presión para que me masturbara al lado de él. Algo totalmente asqueroso", sostuvo.

Sobre este hecho recuerda a «Impacto» que "quedé en estado de shock. Era terrible. No sabía en qué me estaba metiendo. No sabía cómo salir, porque al día siguiente era como si no pasara nada. Sentía mucho miedo porque sentía que no tenía las herramientas, sentía que de mí dependía mi estabilidad laboral, mi sustento... porque si no le daba en el gusto de las cosas que me pedía, él me humillaba, me decía que era un estúpido, un incapaz, que no servía para trabajar con él. Todas las personas que trabajamos con él y yo, que me atreví a dar mi testimonio, lo pueden corroborar".

El segundo presunto episodio de abuso sexual ocurrió meses después, también en un baño, esta vez en su casa en Viña del Mar, donde nuevamente Gianni Rivera habría ingresado al baño a realizar el mismo acto. "Fue la misma situación, exactamente igual". Consultado si creía que su ex amigo era homosexual, el denunciante señaló que "yo creo que es bisexual". De paso, indicó que "es como cómico decir que era mi amigo, si estoy sufriendo. Pero así son los sistemas de abuso. Así se vive un abuso, donde uno calla, sonríe y piensa que está todo bien, cuando uno está destruido por dentro".

ACUERDO REPARATORIO

Todo lo ocurrido le generó una fuerte depresión a Franco Burgos, quien durante este proceso conoció en Viña del Mar a un ex detective de la PDI, de nombre Cristián Yabbar, el cual lo convenció de iniciar acciones contra Gianni Rivera. Así es como se presentó una denuncia ante la Fiscalía local de Viña del Mar, la cual se mantiene vigente. No obstante, el ex PDI le aconseja que le comunique –por terceros– a Rivera acerca de la presentación de esta acción penal, intentando conseguir algún acuerdo reparatorio, situación que a todas luces asoma como un caso de extorsión. "Me imagino que pudo haber sido interpretado", reconoció Franco Burgos en diálogo con Puranoticia.cl.

Todo esto habría surtido efecto, pues se juntaron con un abogado de Gianni Rivera a firmar un acuerdo ante notaría por 8 millones de pesos, comprometiéndose a bajar la denuncia de Fiscalía, a cambio de dos pagos de $4.250.000, de los cuales Burgos asegura que sólo se quedó con $750.000. Pese a ello, el denunciante del ex Gobernador señala que "yo no busco dinero, yo busco justicia que se me pague el daño". También reconoce que se dio cuenta que Yabbar también se aprovechó de él: "Obviamente se aprovechó de mi situación mental y se llevó 3 millones de pesos", dijo..

Gianni Rivera fue consultado por Puranoticia.cl respecto a los motivos que tuvo para firmar un acuerdo reparatorio, en el entendido que él siempre negó las denuncias de abuso sexual. Su respuesta fue con una pregunta: "Si tú vas caminando y llega un delincuente con un cuchillo, te apunta al cuello y te pide el celular, ¿qué haces?. Acá se habla de abuso sexual y eso es falso", dijo el ex Gobernador Provincial, quien luego insistió en que "lo del tema sexual nunca fue parte de lo que hablaron conmigo. Yo voy a resumir en el ejemplo que te di y en eso voy a estar: si un delincuente viene a asaltarme con un cuchillo en el cuello, ¿cómo reaccionamos?".

Pero a pesar del acuerdo firmado y que recibieron $4,2 millones, Franco Burgos manifestó que un día antes de ir a la PDI, tras ser llamado por la denuncia que ya se había presentado ante la Fiscalía y que ya se estaba investigando, tomó la decisión de seguir adelante con las acusaciones porque no quería "mancharme, venderme ni ensuciarme". Esto, a su vez, provocó el quiebre definitivo con el ex detective de la PDI. Sobre su decisión explicó que "mi motivación mayor es poder decirle a mis hijas, a mi familia y a la gente que me conoce, que no soy un corrupto, que sufrí abusos, que fui una víctima, que lo he pasado muy mal estos años, con crisis de pánico y angustia".

El ex vicepresidente nacional de la DC, en tanto, adelantó que "estamos colocando una querella por extorsión porque acá hay cosas bien importantes. Acá lo comunicacional siempre ha sido más importante que lo jurídico, y cuando ocurren estos hechos –y es bueno que vean ese historial y todo lo que se intentó hacer para poder llegar a este documento– se quiere apuntar directamente a dañar mi imagen". A su vez, agregó que "cuando una persona toma entrevista a alguien, tiene que contextualizarlo. Cuando una persona tiene problemas legales y yo me voy a remitir a la querella que va a colocar nuestro abogado por injurias y calumnias graves con publicidad y al delito grave de extorsión, que está comprobado, consumado y reconocido por las personas".

HABLA EX PROFESOR DE RIVERA

El programa «Impacto» también conversó con Jorge Felipe Sepúlveda, ex académico de la Facultad de Ingeniería Comercial de la Universidad de Valparaíso (UV) y ex profesor de Gianni Rivera el año 2002, a quien incluso tuvo como ayudante en la asignatura que impartía. De esos tiempos, recuerda que "era muy entrador, manipulador, lo veía despierto, era tergiversador de palabras, era un encantador de serpientes. Fue ayudante mío durante un año y medio y allí me di cuenta de sus características personales: medio psicópata, que es aquella persona que no tiene remordimiento ni conciencia de la maldad. Al menos eso entiendo yo".

También afirma que en sus tiempos universitarios Rivera era "codicioso del poder. Lo tuve como ayudante, pero usaba ese mecanismo para extorsionar a las alumnas, de manera que incluso llegaron a mi oficina a comentarme que él les ofrecía notas. No era en mi ramo propiamente tal, yo era muy abierto con los alumnos y alumnas, y me comentaron que él ofrecía notas, que los profesores pedían que él les corrigiera sus pruebas. Yo denuncié directamente el 2006 porque una cosa es conocerlo en primer año y otra es al cuarto año. Yo denuncié ante el decano y no hicieron nada".

Ante la pregunta de por qué creía que la PUCV no se querelló contra su ex funcionario, Sepúlveda señaló a Puranoticia.cl que "es el móvil de esta persona y por eso digo que es psicópata, porque hacía técnicas que llegué a notar: era un extorsionador, un sobornador, un manipulador. De hecho, tuve que echarlo de mi oficina un día porque trató de sobornarme por insinuarme que sabía algo de mí, y yo lo eché cascando para afuera y nunca más tuve interraciones con él. Ya me había llegado bastante información de parte de otros compañeros de lo perverso que era. Entonces, cuando tú tienes a una persona así, que anhela el poder y que no tiene límites, ética ni moral... si él de chico fue discípulo de Lavandero (Jorge, ex Diputado DC), su gran maestro y lo formaron de chico, entonces no conoce límites y son capaces de cualquier cosa".

MIRA EL PROGRAMA «IMPACTO»

