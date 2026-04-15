Impactante volcamiento vehicular en Limache: ocupantes del automóvil salieron ilesos

Un accidente que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves se registró la mañana de este miércoles 15 de abril en la comuna de Limache.

Equipos de emergencia locales acudieron a la ruta F-100 para atender un accidente de tránsito que dejó a un vehículo menor completamente volcado.

Pese a la gravedad del siniestro vial, el hecho no dejó a personas lesionadas y, de hecho, los ocupantes del automóvil salieron por sus propios medios.

De igual forma, se indicó que las víctimas del accidente de tránsito fueron evaluados en el lugar, pero rechazaron recibir atención médica al señalar que estaban bien.

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