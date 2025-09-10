Impactante simulacro en Concón: recrean accidente con víctima fatal para prevenir tragedias por consumo de alcohol este "18"

Una llamativa intervención realizó Carabineros de la 4ª Comisaría de Concón en la avenida Manantiales de la comuna, lugar donde simularon un accidente de tránsito con resultado de muerte, a raíz de la conducción en estado de ebriedad.

La acción se enmarca en una política de prevención adoptada por la policía uniformada, como una forma de enviarle a un mensaje de los riesgos a los que se expone la ciudadanía al conducir bajo la influencia del alcohol en estas Fiestas Patrias.

De esta forma, personal de Carabineros hizo un llamado a los transeúntes y a los conductores de la comuna de Concón –y de la región de Valparaíso en general– a celebrar con responsabilidad y no conducir si va a beber o ha bebido alcohol.

El comisario (s) de la 4ª Comisaría de Concón, Danilo Muñoz, indicó que "se realizó una intervención urbana, simulando un accidente de tránsito. La idea, como comenzamos Fiestas Patrias, es generar conciencia en la comuna y mantener una conducción responsable, cuidando la vida propia y también la de terceras personas".

"Llamamos a evitar la conducción con consumo de alcohol o alguna sustancia psicotrópica, y a evitar cualquier accidente de tránsito", agregó el oficial.

El comisario subrogante de Carabineros también sostuvo que la labor diaria "considera un trabajo permanente con equipos de Seguridad Ciudadana y SAMU, donde simulamos una persona fallecida y una persona lesionada".

Cabe hacer presente que los trabajos realizados durante el simulacro en la avenida Manantial fueron de reanimación y estabilización, para luego proceder a un traslado a distintos centros de salud, que es la labor que se realiza de forma permanente.

"Hacemos un llamado a la prevención, a la conducción responsable, a respetar la ley de tránsito, a evitar el consumo de alcohol y luego la conducción, y a respetar la vida propia y evitar accidentes hacia terceras personas", sentenció Muñoz.

