Impactante registro muestra violento robo con atropello: tres detenidos por seguidilla de atracos cometidos en Reñaca y Concón

El trabajo de Carabineros permitió la rápida detención de tres sujetos, entre ellos un adolescente, por su presunta participación en dos violentos intentos de robo con intimidación contra vehículos motorizados, ilícitos que afectaron a dos conductores en la comuna Concón y en la localidad viñamarina de Reñaca.

En uno de los robos, los imputados incluso atropellaron a la víctima, con el objetivo de cumplir su cometido y llevarse el automóvil. Sin embargo, a pocos metros lo chocaron y lo dejaron abandonado, para huir hacia el sector de Recreo en el vehículo utilizado para perpetrar los ilícitos, donde fueron fiscalizados por funcionarios policiales.

El teniente Franco Montenegro, de la 4ª Comisaría de Concón, indicó que "al momento de su detención, ellos portaban un armamento de fuego de fabricación artesanal, el cual se presume que fue utilizado para perpetrar los ilícitos mencionados".

"Este procedimiento se refleja como un resultado más del permanente esfuerzo y coordinación de los Carabineros del sector, esfuerzo que se duplica al estar en período estival, debido a la gran cantidad de turistas que visitan la comuna como destino", complementó el oficial de la policía uniformada.

Una vez puestos los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, se estabeció que los imputados serán formalizados por los delitos de robo con violencia de vehículo motorizado y también por porte ilegal de arma de fuego.

PURANOTICIA