Impactante procedimiento en Valparaíso: detienen a sujeto acusado de intentar matar a su expareja y atropellar a un carabinero

Un grave caso de violencia intrafamiliar registrado en la localidad de Placilla, en la parte alta de la comuna de Valparaíso, terminó con un hombre detenido por los delitos de femicidio frustrado e intento de homicidio de un carabinero en servicio, luego que en su huida atropellara a un funcionario policial que intentaba interceptarlo en la ruta.

El procedimiento se inició durante la mañana de este viernes, cuando una mujer denunció haber sido atacada con un arma cortopunzante por su expareja, quien posteriormente escapó en una camioneta. Gracias a la ubicación en tiempo real que la víctima mantenía en una aplicación de su teléfono celular, Carabineros logró seguir los desplazamientos del sospechoso y coordinar un operativo para su captura.

La general Patricia Vásquez, jefa de Zona de Carabineros Valparaíso, explicó que "tenemos un detenido por homicidio frustrado a carabinero de servicio y por femicidio frustrado a su expareja. Este procedimiento se empieza a gestar alrededor de las 10:40 de la mañana en Placilla, donde una mujer es agredida mediante un arma cortopunzante en su pierna por este sujeto. Da aviso a Carabineros, que empieza un seguimiento porque ella tenía en la aplicación de su celular en tiempo real el vehículo donde huye este delincuente y gracias a eso Carabineros empieza a hacer controles en la ruta, puesto que toma el camino La Pólvora y posteriormente la ruta 68".

La oficial agregó que durante el despliegue policial "el cabo segundo Ruiz empieza a hacer un desvío de vehículos porque ya le habían avisado, vía radial, que venía este hombre huyendo después de haber agredido fuertemente a esta mujer en una camioneta de alto cilindraje. Se enfrenta al carabinero, hace caso omiso a la señal de detenerse y de desviarse, se sube a la berma y atropella al carabinero".

Asimismo, detalló que "el carabinero hace uso de su arma de servicio, efectúa dos tiros en la parte frontal de la camioneta, pero lo atropella de igual forma. Posteriormente sigue huyendo y frente a las comunicaciones rápidas y radiales de Carabineros de Chile, lo logran interceptar en el sector del camino La Pólvora por parte de funcionarios de la Tenencia Cordillera. Es decir, hubo una coordinación para detener a este sujeto, el cual fue detenido dentro de la flagrancia".

Respecto del estado de las víctimas, la jefa policial indicó que "tenemos el traslado de la víctima de violencia intrafamiliar, a quien también trató de matar, porque la acuchilla. El carabinero se encuentra bien, (...) son lesiones de carácter reservado, pero tenemos la tranquilidad de que él actuó dentro de los parámetros de la ley, en defensa propia y frente a un atropello eventual que le causa el delincuente y ahora esperamos que vaya en una recuperación rápida para tranquilidad institucional".

Tras visitar al funcionario lesionado en el Hospital Carlos van Buren, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, señaló que "hoy es un día especial porque es Día de los Mártires de Carabineros y estuvimos a punto de incrementar esas cifras negativas de haber tenido un carabinero atropellado o muerto".

Junto a ello informó que "hemos instruido al Ministerio de Seguridad que se querelle en ambos casos, por este intento de femicidio y también por el atropello, que claramente era con intento de asesinarlo", agregando que "nuestra visita obedece a ver el estado de salud del carabinero, solidarizar con la institución, por tanto vamos a tomar todas las medidas suficientes para que no quede impune".

En la misma línea, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, confirmó acciones judiciales contra el imputado y sostuvo que "vamos a presentar una querella en contra del detenido por el delito de homicidio frustrado a carabinero de servicio, mientras cumplía con su deber al intentar capturarlo luego de que cometiera un grave caso de femicidio frustrado en el contexto de violencia intrafamiliar".

La autoridad agregó que se trata de un "delito gravísimo que lamentablemente se ha vuelto recurrente en nuestra sociedad, mereciendo nuestro absoluto repudio, así como una persecución penal firme y decidida", concluyendo que "una vez más reafirmamos nuestro compromiso de apoyar el trabajo de las policías y del Ministerio Público para que los responsables enfrenten la justicia".

Cabe hacer presente que el imputado fue detenido en situación de flagrancia tras el operativo desplegado por Carabineros y quedó a disposición de la justicia, mientras que tanto la mujer agredida como el funcionario policial recibieron atención médica por las lesiones sufridas en este violento episodio registrado en la parte alta de Valparaíso.

PURANOTICIA