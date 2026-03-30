Impactante hallazgo en Limache: incautan armas de fuego y dos lanzacohetes a banda dedicada al microtráfico de drogas

Una investigación desarrollada por la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Ministerio Público, permitió desbaratar en Limache una banda criminal dedicada al microtráfico de drogas, instancia donde se incautaron diversas drogas, vehículos, munición y ocho armas de fuego, entre ellas dos lanzacohetes.

El trabajo investigativo estuvo a cargo de detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de esta comuna de la provincia de Marga Marga, quienes tras recibir 12 órdenes de entrada y registro a domicilios, lograron detener a seis personas, incluido un padre y un hijo que también cumplían roles en la asociación criminal.

Fue justamente el desarrollo de esta indagatoria, que comenzó sólo como un caso de microtráfico de drogas, el que le permitió a los oficiales de la policía civil establecer que además la banda infringía la Ley de Armas, pues se detectó que sus integrantes estaban comercializando armas de fuego en la comuna de Limache.

El subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la PDI, prefecto general Hugo Haeger, explicó de las armas cortas que "están todas aptas para el disparo. Una de ellas, si bien es a fogueo, se encuentra apta para el disparo, además destaca la presencia y el poder de esta organización de dos lanzacohetes. Si bien, este armamento es de uso militar, es de características desechables. Fueron utilizados con anterioridad, así que está en proceso de investigación, pero además trabajamos para determinar si estos ejemplares balísticos pueden ser reutilizados en futuras ocasiones".

El éxito de la investigación fue destacado por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien subrayó que "estamos muy satisfechos de haber alcanzado este resultado preliminar en esta indagación. El sábado recién pasado se formaliza la investigación ante el Tribunal de Garantía de Limache y en esa oportunidad se formaliza a las seis personas involucradas por los delitos de tráfico de pequeñas cantidades, porte de armas de fuego y naturalmente en una imputación que da cuenta de la agrupación de delincuentes que desarrollaba esta conducta".

Cabe hacer presente que se encontró en poder de la banda diversas cantidades de droga, tanto de cannabis como de cocaína, lo que a juicio de los investigadores da cuenta de una organización que se orientaba al tráfico de pequeñas cantidades, pero con una importante cantidad de armas de fuego, lo que aumentaba su poder intimidatorio y de asegurar su conducta delictual ante posibles bandas rivales.

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, comentó que "los hechos que nos traen el día de hoy son gravísimos. Estamos frente a la incautación de una no menor cantidad de armas: nueve armas de fuego, todas, según señalado en las pericias realizadas, con capacidad letal, o sea, son aptas para el disparo, y además estos dos otros elementos, los lanzacohetes, que son de guerra. Valoro el trabajo realizado por Policía de Investigaciones en coordinación con el Ministerio Público, y esa es la manera en la que debemos seguir trabajando para retirar y sacar de circulación las armas de fuego que afectan a la seguridad de la nación, a nuestro país, a los niños".

Las autoridades resaltaron el trabajo de la Bicrim de la PDI Limache, además de los detectives del Plan Microtráfico Cero, quienes con el éxito de las diligencias permiten darle mayor tranquilidad a las familias de Limache y sacar de circulación a esta peligrosa banda criminal que contaba con un altísimo poder de fuego.

PURANOTICIA