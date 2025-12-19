Click acá para ir directamente al contenido
Impactante colisión frontal deja un bus volcado en Quintero: se reportan ocho lesionados

Se trató de una colisión frontal de alta energía entre un vehículo particular y un bus de pasajeros en la ruta F30-E, específicamente en el sector de Santa Julia.

Viernes 19 de diciembre de 2025 08:15
Un impactante accidente de tránsito de alta energía se produjo durante horas de la mañana de este viernes 19 en la ruta F30-E de la comuna de Quintero.

Lo que se conoce hasta el momento es que se trató de una colisión frontal entre un vehículo particular y un bus de pasajeros en el sector Santa Julia.

Producto de la fuerza del impacto, la máquina pesada resultó volcada a un costado de la ruta, en una zanja, con los pasajeros saliendo por sus propios medios.

El Cuerpo de Bomberos de Quintero informó que ocho personas resultaron con lesiones de diversa consideración, siendo atendidos por personal del SAMU.

Noticia en desarrollo...

