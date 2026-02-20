Impactante caída en Viña del Mar: mujer se precipita desde tercer piso al huir tras robo frustrado

Una mujer de 35 años resultó con diversas lesiones luego de caer desde el tercer piso de un local comercial en la comuna de Viña del Mar, cuando intentaba huir tras ser sorprendida por Carabineros al interior del recinto.

De acuerdo a lo informado por La Estrella de Valparaíso, el hecho se registró cerca de las 06:00 horas en el local Jar Bar, ubicado en el sector de 4 Poniente. Según los antecedentes policiales, la mujer ingresó junto a su pareja, presuntamente con la intención de sustraer especies, siendo detectados luego de que se activara la alarma del establecimiento.

Desde Carabineros señalaron que, al advertir la presencia policial, la mujer intentó escapar hacia un edificio colindante. Sin embargo, en medio de la maniobra perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de siete metros hacia los estacionamientos del inmueble contiguo.

La teniente Priscila Notebaert, de la Primera Comisaría de Viña del Mar, explicó que los funcionarios “constataron la presencia de una mujer, quien al ver a los carabineros cae desde el tercer piso hacia los estacionamientos colindantes, resultando lesionada”. Tras el incidente, la mujer fue trasladada al Hospital Gustavo Fricke, donde quedó bajo observación médica.

Desde el centro asistencial informaron que la paciente se encuentra estable e internada, aunque evitaron entregar mayores detalles amparándose en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Durante la tarde se comunicó que será derivada al Hospital Carlos Van Buren para continuar su tratamiento, debido a una fractura que preliminarmente correspondería a la cadera.

En tanto, desde el local afectado indicaron que la mujer y su acompañante serían conocidos en el sector por hechos similares. “Forzaron la puerta de acceso a la barra ubicada en el segundo piso, lo que activó la alarma”, señalaron desde el recinto, agregando que el hombre huyó tras la caída de la mujer.

La imputada fue detenida en el lugar y, por instrucción del fiscal de turno, quedó apercibida conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal, a la espera de citación por parte del Ministerio Público. Su pareja, en tanto, permanece prófuga.

PURANOTICIA