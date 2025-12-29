Impactante accidente entre patrulla de Carabineros y una camioneta generó alta congestión vehicular en el troncal de Quilpué

Un accidente de tránsito que involucró a una patrulla de Carabineros movilizó a equipos de emergencia hasta la comuna de Quilpué.

Por causas que tendrán que ser investigadas, un vehículo de la policía uniformada colisionó con una camioneta en pleno camino troncal.

Producto del fuerte impacto, ambos vehículos quedaron completamente detenidos en la arteria, obstaculizando el tránsito hacia Villa Alemana.

De esta manera, se generó una importante congestión vehicular en El Belloto, en dirección hacia el interior de la provincia de Marga Marga.

Según reportó la unidad Transporte Informa en redes sociales, se trató de un "accidente en Freire con Gómez Carreño, en Quilpué".

Como se logra apreciar en las imágenes compartidas a la radio de Puranoticia.cl, tanto la patrulla policial como la camioneta resultaron con daños de consideración.

PURANOTICIA