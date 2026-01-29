¿Humo blanco en la Seremi de Transportes? Habrían comprometido continuidad de líneas de micros en Quilpué y Villa Alemana

El conflicto por el inminente fin de los servicios C01, C02 y C03 del transporte público que afectaría a Villa Alemana y Quilpué estaría a un paso de solucionarse.

Así lo dio a conocer el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, quien informó que durante la tarde de este jueves el seremi de Transportes, Jean Pierre Ugarte, le aseguró personalmente que el servicio no se suspenderá y que se trabaja en una solución.

Cabe hacer presente que el contrato que mantiene la empresa Transportes Rojas y Soto Limitada por este servicio finaliza el sábado 31 de enero y, hasta el momento, no se habían recibido respuestas de las autoridades respecto a una posible prórroga o nueva licitación. Esto significará la interrupción del servicio, dejando sin movilización a miles de personas de vastos sectores de ambas comunas de Marga Marga.

En este contexto, el alcalde Estay indicó que "el Ministro de Transportes, el Seremi de Transportes, y diversas autoridades regionales se comunicaron conmigo, con el fin de buscar soluciones al problema del transporte público que podría afectar a miles de personas de Villa Alemana y comunas vecinas".

Luego, precisó que "nosotros veníamos haciendo gestiones desde el año pasado por esta situación, nos reunimos con el seremi, enviamos oficios por este tema, se habló telefónicamente con el ministro y hoy recibimos esta respuesta, a 24 horas del término del contrato, lo que nos deja aún más preocupados".

"Hoy el Seremi me aseguró que el servicio no se va a suspender y que se está gestionando una solución definitiva. Ahora, sólo nos queda esperar que las autoridades cumplan su palabra", complementó la autoridad comunal.

El Seremi de Transportes y Telecomunicación también le habría asegurado al jefe comunal que, junto a la Delegación Provincial de Marga Marga, se está trabajando para lograr una solución a esta problemática a contar del 1 de febrero.

De esta forma, sólo queda permanecer atento a las definiciones que adopte la Seremi de Transportes en las próximas horas, considerando la cercanía del término del contrato y la incertidumbre que aún persiste entre los miles de usuarios de estos servicios.

PURANOTICIA