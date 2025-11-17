"Humildad", "campaña honesta" y "coraje": las frases que dejaron los vencedores en el Distrito 7 de la Cámara de Diputados en Valparaíso

El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer su último reporte de lo que fue la Elección Parlamentaria en el Distrito 7 de la Cámara de Diputados en Valparaíso, cuyos números muestran que la configuración política dio un giro a la derecha.

Vale hacer presente que en las comunas Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar, se dispusieron 2.190 mesas, las cuales fueron escrutadas en un 100%.

Los números muestran que el diputado Hotuiti Teao Drago consiguió la reelección, manteniendo su independencia partidista, pero esta vez apoyado por la UDI y no por Evópoli, consiguiendo así un total de 46.050 votos, equivalentes al 8,22%.

Tras su victoria electoral, expresó que "recibo esta reelección con profunda humildad. Haber obtenido una amplia mayoría es un honor que agradezco sinceramente. Esta campaña la hicimos en familia, como siempre, porque ese es el corazón de nuestro trabajo y la base de todo lo que defendemos. A mi señora Francisca y a mis hijos, gracias por su apoyo incondicional. A mi equipo y, en especial a todas las familias que confiaron en mí para que sea su voz en la Cámara Baja".

El segundo lugar fue para el abogado y exvicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa Mercado, quien consiguió quedarse con 40.308 sufragios en el proceso electoral de este domingo, consistente en un porcentaje de 7,20%.

El futuro parlamentario confesó estar "contento porque hicimos una campaña muy honesta y coherente con mi perfil personal. Creo que logramos enganchar de buena forma con la ciudadanía. Hicimos un recorrido por todas las comunas del Distrito. Estamos muy contento porque llevamos adelante una campaña que refleja casi a la perfección lo que soy como persona, lo que he sido como trabajador de la universidad y lo que he sido como académico y eso me deja muy satisfecho".

El tercer puesto quedó en manos de Luis Fernando Sánchez, militante y actual diputado del Partido Republicano, quien logró 37.854 votos, correspondientes al 6,76%. En sus redes sociales, indicó que "gracias a cada uno de ustedes por confiar cuatro años más en este proyecto, en mi equipo y en mi familia. Nada de esto sería posible sin su apoyo, su voto y su cariño en cada comuna del distrito. Seguiremos trabajando con más fuerza que nunca, defendiendo sus ideas y sus sueños desde el Congreso".

Luis Cuello Peña y Lillo le dio un escaño al Partido Comunista (PC) en el Distrito 7 de la zona costera de la región, consiguiendo 37.474 sufragios este domingo (6,69%). Tras su alta votación, subrayó que "estamos muy satisfechos con este triunfo. Esta es una victoria de coraje, luchamos contra todos, contra un escenario difícil. Sin embargo, fue nuestro trabajo junto a los estudiantes, junto a la junta de vecinos, junto a los trabajadores, la que nos permitió lograr un triunfo que no aparecía ninguna encuesta".

El diputado Jorge Brito Hasbún, del Frente Amplio, también consiguió la reelección, lo que le permite a su colectividad mantener los dos escaños que tiene hasta el momento. Esto, gracias a los 34.122 votos conseguidos, correspondientes al 6,09%.

En representación de Renovación Nacional (RN), el diputado Andrés Celis Montt también consiguió la reelección, logrando 27.649 votos en el proceso electoral de este domingo, equivalentes al 4,94%. "Desde el corazón les quiero compartir que esta reelección me emociona de verdad. No lo veo como un triunfo personal, sino como la confirmación de que todo el trabajo duro, las fiscalizaciones complejas y los momentos intensos de estos años han valido la pena. Seguiré dando lo mejor de mí, con la misma convicción y el compromiso de siempre", planteó el parlamentario.

Juan Marcelo Valenzuela le dio el segundo escaño regional al Partido de la Gente (PDG), gracias a los 26.166 votos conseguidos en el Distrito 7, equivalente al 4,67%. Al respecto señaló que "tengo el corazón en llamas, estoy aún mirando con ingenuidad dónde nos ha llevado la vida. Me siento profundamente agradecido y con toda la humildad y responsabilidad recibo este nuevo ciclo. Es una noticia agridulce, ya que este proyecto es mucho más grande que yo. Somos un partido a pulso, gente que vive el Chile real, la clase media que encontró un lugar para ser vistos. Seguimos adelante. Por nuestros abuelos, por la clase trabajadora y emprendedora, por los animales".

Finalmente, el último cupo en el Distrito 7 recayó en la figura del ex cabo de Carabineros, Sebastián Zamora Soto, quien logró quedarse con 25.755 votos (4,60%). "Infinitas gracias a todos quienes han creído en mí desde el segundo 1, a mi familia por apoyarme de manera incondicional, a mis amigos que a pesar de los insultos y los cuestionamientos siguen ahí, a quienes he conocido en el camino, a los coleguitas que me han apoyado siempre, a los brigadistas que dejaron todo en la calle, a mi equipo, sin ellos nada de esto hubiese sido posible", sostuvo el ex uniformado.

De esta manera, se inclina completamente la balanza a favor de la derecha, que desde el próximo año tendrá cinco representantes en el Distrito 7 de la Cámara en Valparaíso, mientras que el oficialismo consiguió sólo tres escaños para el próximo periodo.

