Huelga legal de la ACHS: trabajadores en Viña del Mar denuncian reemplazos ilegales y ofertas “irrisorias”

Un profundo quiebre tiene la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) con sus trabajadores, que este jueves 11 de diciembre cumplen dos días en huelga legal de carácter nacional, en busca de conseguir una serie de mejoras laborales y salariales.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de ACHS Servicios, empresa perteneciente a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), acusa que la entidad que tiene como lema "cuidar a los trabajadores", precisamente no está cumpliendo con ello.

Bajo este contexto, expusieron que durante el proceso de negociación colectiva, la corporación se negó a realizar incrementos salariales reales, desconociendo el alza del costo de la vida y el rol fundamental que cumplen los trabajadores que todos los días sostienen los servicios que la ACHS vende como "seguridad" y "prevención".

Erick Meza, conductor de la agencia ACHS Viña del Mar, explicó a Puranoticia.cl que "el motivo de esta huelga legal es la demanda que tenemos contra la empresa para lograr una mejora en nuestras remuneraciones y en las condiciones laborales. Es primera vez que logramos hacer una negociación reglada con la empresa y estamos en huelga legal porque están cerrados en no solucionar nuestras demandas".

La molestia de los trabajadores radica en que ACHS, a través de un comunicado enviado a los socios del sindicato de ACHS Servicios, señaló que "no va a dar nada" y que se limitará a esperar el transcurso de los 15 días de huelga legal para que, a partir del día 16 de paralización de actividades, comiencen los descuelgues individuales.

Meza detalló a Puranoticia.cl que "las demandas principales que tienen trabada la negociación es el bono de término de negociación. La empresa está ofreciendo un bono escalonado por años de servicio a cada uno de los trabajadores, que va entre los $40.000 y los $100.000. Un bono de término de negociacion de $100.000 es para la risa".

El conductor de la ACHS Viña del Mar también manifestó que "la empresa paga $1.000 por cada turno noche para cada trabajador y ofrece una cantidad irrisoria de $2.100. El otro punto es el aumento real de remuneraciones, donde ofrecen un aumento escalonado por años de servicio, que va entre los $10.000 y $20.000 de valor bruto. Esos son los tres puntos que tienen parada esta negociación".

Otro hecho que les preocupa a los funcionarios es que, apenas se hizo efectiva la huelga, constataron los reemplazos en distintas sedes del país, lo que a su juicio vulnera el espíritu de la legislación laboral chilena y envía una señal "antisindical y desleal".

"Estas actuaciones, consideradas abiertamente prácticas antisindicales, serán denunciadas ante la Dirección del Trabajo y las instancias que correspondan, para que se investiguen y se apliquen las sanciones que establece la ley", dijo el sindicato.

En tanto, Jorge Meza, también conductor de la ACHS Viña del Mar, concluyó diciendo que "se están contratando servicios externos, lo que no corresponde porque está reglado y saben que no deben hacerlo, pero lo hacen de igual forma. En cuanto a nuestro servicio, mucha gente se queda sin transporte, que es lo que hacemos todos los días, pero se está contratando gente externa, cosa que no se debe hacer".

Por último, el Sindicato de ACHS Servicios aseguró que mantienen plena disposición al diálogo y a la búsqueda de un acuerdo, pero que no aceptarán "negociaciones basadas en el miedo, el desgaste y el reemplazo de trabajadores en huelga".

PURANOTICIA