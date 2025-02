¿Hubo xenofobia con George Harris? Expertos desmenuzan las pifias al humorista venezolano en el Festival de Viña del Mar

Menos de 50 minutos duró la presentación del humorista venezolano George Harris en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar; esto, luego que se retirara del escenario de la Quinta Vergara a consecuencia de las incesantes pifias del "Monstruo".

Si bien, el libreto preparado para el certamen nunca logró enganchar con el público, provocando que los abucheos fueran incrementándose poco a poco, lo que finalmente terminó por echar al suelo su show fue el haberse enfrascado en discusiones con el público que justamente le recriminaba el contenido de su rutina.

Pero más allá de eso, hubo una palabra que se repitió entre los fanáticos venezolanos del artista que llegaron en gran número a la Quinta Vergara: xenofobia. Y es que a juicio de los migrantes, lo que ocurrió la noche de este domingo en Viña del Mar fue un cuestionamiento a la nacionalidad del artista y no al contenido de su rutina.

Esta versión también fue compartida por el director del Festival de Viña, Álex Hernández, quien señaló que "sentimos que estaban sucediendo cosas que son completamente fuera del espectáculo, de las cuales no tenía la culpa el humorista ni la producción (...) Había un grupo de personas que estaban organizadas y desordenando todo. Se preocuparon de funarlo cuando, en realidad, no se lo merece".

"Por supuesto que hubo xenofobia (...) la Quinta Vergara se transformó en una final de Copa Libertadores entre Chile y Venezuela. Y la idea del Festival no es esa", añadió el ex director de programas como «Mekano» y «Yingo», para rematar diciendo que "sabíamos que él era un tremendo comediante y se le dio la opción de entrar y de apoyarlo y decirle, porque a nadie le ha pasado eso. Entonces fue algo tan distinto que lo abordamos como algo distinto. Los animadores lo aconsejaron".

Como contraparte, quien salió a rechazar que hubiera xenofobia detrás de las pifias a George Harris fue Ricardo Meruane, reconocido humorista chileno que tuvo que enfrentar dos veces al Monstruo de la Quinta Vergara. En conversación con Puranoticia.cl, indicó que "no, para nada, yo creo que lo de anoche no fue por xenofobia. Yo había visto una actuación que hizo el domingo pasado en Miami y no había mucha diferencia con esta. Creo que mucho fraseo y poco remate".

"Si fuera por xenofobia, hace algunos años vino un compadre de raza negra (Boncó Quiñongo) y le fue súper bien... y a la colombiana (Alejandra Azcárate) también. Es que cuando la rutina es buena, no hay otro argumento. No creo que seamos xenófobos, o sea lo de anoche no fue xenofobia. Además yo le di un dato y si me hubiera hecho caso le hubiera ido mejor: que si hubiera entrado en una moto con una mochila de Rapi hubiera matado", agregó el comediante nacional.

Pero más allá de eso, Puranoticia.cl quiso conocer la opinión de profesionales en la materia. Es así como tomamos contacto con dos prestigiosos sociólogos, quienes abordaron la gran interrogante que dejó la primera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025: ¿Somos xenófobos los chilenos?

El sociólogo de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Dr. Luis Ernesto Tricot, explicó que "por lo que he leído, porque yo no veo el Festival, pero yo creo que al parecer era bastante malo el humorista y tuvo la mala idea de confrontar al público, y eso es lo que peor que puede hacer un humorista, y su rutina no fue particularmente buena y además de comparar a los dos países eso no fue muy bien aceptado. Además que anteriormente ya había hecho declaraciones contra Chile y eso tampoco ayuda, independiente de la posición política de los que estaban asistiendo al Festival, pero eso ya predispone al público a tener cierta animadversión con el comediante".

De igual forma, el especialista expuso que "si tú te das cuenta, cada vez que sale un argentino, sea un grupo o humorista, inmediatamente comienzan las pifias desde el público chileno. Entonces uno se pregunta cuánta gente conoce a los argentinos, cuando son tremendamente simpáticos al conocerlos. Sin conocerlos los pifia de manera inmediata, y esa es una expresión de xenofobia, pero xenofobia que tiene ese elemento de desconocimiento, por no decir de ignorancia".

El también magíster en Gobierno y Política Latinoamericana y Doctor en Sociología sostuvo a Puranoticia.cl que "yo no veo televisión, solamente he leído los diarios, pero me parece que hay cierto de grado de xenofobia, en particular con algunos países como con Bolilvia, Perú y hasta cierto punto con Argentina, y con los migrantes también. Pero creo que también esto tiene que ver con desconocimiento con los latinoamericanos en particular, lo que tiene que ver con su historia y cultura, porque si tú indagas más profundamente, te das cuenta que hay desconocimiento y ahí viene la xenofobia. Es una cuestión incentivada también por los medios de comunicación y las redes sociales, porque Chile históricamente ha sido un país bastante aislado de América Latina y que siempre ha tenido esta actitud superior en relación a los países latinoamericanos, pero que tiene que ver con esta ignorancia sobre estos países".

En tanto, el sociólogo Francisco Báez, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Playa Ancha (UPLA), comentó a Puranoticia.cl que "yo creo que hay dos cosas: uno, que efectivamente los chilenos tenemos un humor bastante especial y estamos acostumbrados a que ese humor esté presente en el Festival, un humor bastante picante por decirlo de alguna manera; pero por el lado del racismo y la xenofobia, creo que el pueblo chileno históricamente ha tenido grados importantes de racismo, así que yo diría que sí. Y ojo que no lo dicen los sociólogos, sino que también los historiadores, ya que esto viene de 300 años atrás, y siempre ha sido así".

El profesional sostuvo que "hay un rango característico que tiene una explicación, según los historiadores, y es que el pueblo chileno se fundó en un espacio cultural vacío, sin población indígena ni afrodescendiente. Esto, por el mestizaje y porque a las poblaciones indígenas y afrodescendientes las devastaron, entonces el pueblo chileno nació en un espacio vacío, se crió solo y construyó una identidad solitaria aislada del resto del continente, con el desierto por un lado, la cordillera por el otro lado y el mar por el otro lado; y con esto de la migración y la globalización nos hemos sentido afectados en nuestra suerte de sello, de alma nacional más purista. Además viene este señor, parece que denostando algunas imágenes de la cultura política chilena, sobre todo de la izquierda, y parece que a la gente no le gustó".

Finalmente reiteró que "históricamente los chilenos nos hemos criado solos en espacio cultural y territorial, aislados del mundo. En Europa esto no se da porque siempre hay un intecambio cultural y comercial entre los pueblos, pero nosotros acá no hemos tenido a nadie cerca en mucho tiempo, entonces cuando llegan las olas migratorias producto de la globalización, especialmente venezolanos que vienen porque se les fue a buscar, se les invitó, se les regaló una carta democrática con el ex Presidente Piñera que fue a Cucuta e hizo una invitación pública. Entonces claro, mucha gente se vio afectada. Otro punto donde uno puede ver la manifestación del racismo fue por ejemplo cuando ganó el «Rechazo» y uno de los argumentos era que se le iba a dar mucha relevancia a los pueblos originarios. Entonces hay un racismo histórico con los propios pueblos originarios. Entonces a lo mejor el pueblo chileno, que es mestizo, también reacciona frente a el pueblo originario, se siente diferente, se siente distinto, se siente mejor".

Cabe hacer presente que uno de los principales argumentos que han entregado humoristas y usuarios de redes sociales que descartan de manera tajante que hubiera xenofobia detrás de lo ocurrido con el comediante George Harris, es que en versiones anteriores del Festival de Viña ya se han presentado otros humoristas extranjeros, como Jorge Alís, Sandy, Hugo Varela, Alejandra Azcarate, Mono Sánchez y Boncó Quiñongo, entre muchos otros que han tenido éxito en la Quinta Vergara. Juzgue usted...

PURANOTICIA