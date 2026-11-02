"Hoy no nos dan las garantías": Alcalde de Villa Alemana pide aplazar apertura del Hospital Marga Marga a la espera de obras clave

La apertura del Hospital Provincial Marga Marga enfrenta cuestionamientos desde la Municipalidad de Villa Alemana. Su alcalde, Nelson Estay, solicitó formalmente al Gobierno aplazar hasta abril o mayo de 2027 la puesta en marcha del recinto, argumentando que aún no están resueltos aspectos fundamentales para garantizar la conectividad, el acceso y la seguridad de quienes deberán concurrir al establecimiento.

Uno de los puntos que más llamó la atención del jefe comunal fue la falta de información sobre el proceso. Según relató, recién hace aproximadamente un mes, durante una reunión con el nuevo director del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, se enteró de que el hospital tenía como fecha prevista de apertura el 24 de noviembre.

Estay aseguró a Puranoticia.cl que en esa conversación con Alfredo Molina Naves advirtió que ni los alcaldes ni la Seremi de Transportes no habían sido informados. Además, contó que el equipo directivo se comprometió a convocar a una reunión multisectorial para explicar el proceso, establecer una hoja de ruta y abordar la fecha definitiva de apertura. Sin embargo, ese encuentro nunca se concretó.

Frente a esa situación, decidió acudir directamente al nivel central y conversar con el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, para plantearle sus reparos. Sobre esa gestión, Estay explicó que buscaba conseguir respuestas que, según sostuvo, no había logrado obtener en la región. "Cuando a uno no se le abren las puertas, uno tiene que ir para arriba", planteó al explicar por qué decidió llevar el problema a La Moneda.

En esa conversación, según relató, también advirtió sobre las consecuencias de inaugurar el recinto sin que estén resueltas las dificultades de acceso. "Esto iba a ser una oportunidad más para poder pegarle al Gobierno", fue parte de lo que le manifestó a Pavez, aludiendo a las críticas que podría generar una apertura anticipada que no cuente con las condiciones necesarias para su correcta operatividad.

Su postura, aseguró, no apunta a impedir que el hospital comience a funcionar, sino a que lo haga con garantías. "Hoy día no nos dan las garantías", sostuvo, además de plantear que "conocemos la necesidad que tiene el Servicio de Salud por abrir, pero como autoridad tenemos que velar porque esa apertura sea segura y que dé todas las garantías posibles. Sabemos que es de mucha importancia para la provincia, es entendible el interés de que se abra pronto y yo también quiero que se abra mañana, pero si no está el semáforo o si no están los accesos, no puedo validar su apertura".

El alcalde de Villa Alemana insistió en que las condiciones actuales pueden provocar dificultades para el funcionamiento del establecimiento. Actualmente, dijo, "hay una sola vía para asistir al hospital y el ingreso tiene que ser por la calle Santa Sara, por el otro lado. Hay un codo ahí, y si una micro viene subiendo y otra micro viene bajando, no caben las dos y una tiene que esperar para que suba y la otra que baje".

A esto sumó las dificultades relacionadas con el transporte, la seguridad y los estacionamientos. Estay aseguró a Puranoticia.cl que incluso recibió mensajes de trabajadores del Hospital de Quilpué, quienes le agradecieron por visibilizar el problema y le manifestaron su preocupación por no contar con condiciones adecuadas para trasladarse, estacionar y desarrollar sus labores.

LAS OBRAS QUE FALTAN

Uno de los trabajos que considera prioritarios es el recarpeteo de avenida Marga Marga, principal acceso al recinto. El proyecto contempla intervenir la calzada y las veredas, tiene un plazo de ejecución de 120 días y el Municipio ya recibió ocho ofertas. De acuerdo con la planificación que entregó el alcalde, las obras comenzarían en diciembre y podrían finalizar en abril o durante los primeros días de mayo.

"El hospital necesita contar con el semáforo de El Abanderado y el recarpeteo de la avenida Marga Marga, principal acceso al recinto, de lo contrario se producirá un caos", advirtió Estay en conversación con Puranoticia.cl.

Respecto del semáforo, los trabajos ya comenzaron y la expectativa municipal es que se encuentre terminado en abril. También está proyectada la apertura de calle El Abanderado, que permitiría generar una segunda conexión hacia el Troncal Urbano. Sin embargo, se trata de una intervención de mayor complejidad, que podría tardar al menos tres años, debido a que requiere resolver, entre otros aspectos, el traslado de terrenos donde actualmente funciona la Dirección de Operaciones del municipio.

En cuanto a los estacionamientos, Estay explicó que "estamos generando estacionamientos transitorios con el fin de que la gente pueda hacer uso de eso mientras se construye hacia el lado poniente de ese mismo estacionamiento".

A ello se suma el desarrollo de un proyecto de Financiamiento Urbano Compartido que contempla estacionamientos y servicios complementarios, como una funeraria, una farmacia y una cafetería. Estay sostuvo que la llegada del hospital también debería impulsar la instalación de servicios en sus alrededores.

Finalmente, el jefe comunal villaalemanino resumió su postura con una advertencia: "No descansaré hasta que estén las garantías de su correcto funcionamiento". Por ahora, su petición al Gobierno es aplazar hasta abril o mayo la apertura del recinto, para que durante ese periodo puedan avanzar las obras que considera indispensables para el funcionamiento del Hospital Provincial Marga Marga.

PURANOTICIA