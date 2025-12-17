"Hoy, intentando enfrentarse a Kaiser": Javier Olivares lanza dura crítica a Erika Olivera, pero utilizando un video del año pasado

Una controversia política se encendió en redes sociales a partir de una publicación que, en apariencia, denunciaba un hecho ocurrido “hoy”, pero que en realidad correspondía a un episodio registrado hace más de un año en el Congreso Nacional.

El protagonista fue el diputado electo por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, Javier Olivares, del Partido de la Gente (PDG), quien lanzó duras críticas contra la diputada Erika Olivera y el Partido Demócratas, utilizando para ello un video fechado el 29 de agosto de 2024, el cual presentó como si se tratara de un acontecimiento actual.

A través de su cuenta en X (ex Twitter), el periodista de profesión –que asumirá como parlamentario el próximo 11 de marzo de 2026– apuntó directamente contra la colectividad de centro-derecha, señalando que “el desaparecido partido político Demócratas está nervioso. Saben que perdieron sus privilegios porque no tienen representatividad real y porque, durante años, pactaron con la izquierda y el Partido Comunista a cualquier costo, traicionando a quienes decían representar”.

El tono del exanimador de televisión se endureció aún más al referirse de manera personal a la diputada Erika Olivera, afirmando que "hoy, parlamentarios derrotados en las urnas, como Erika Olivera, buscan desesperadamente ‘puestitos’ en el próximo Gobierno del Presidente electo José Antonio Kast".

En esa misma línea, el exconductor de «Mekano» y «Tremendo Choque» agregó que se trata de "la vieja política en su máxima expresión: derrotados que no asumen su fracaso, sin respaldo ciudadano, aferrados al poder por conveniencia personal".

Sin embargo, el punto que generó mayor controversia fue cuando el Diputado electo presentó como un hecho ocurrido este miércoles 17 de diciembre un episodio que en realidad tuvo lugar el 29 agosto de 2024. En su publicación, Olivares aseguró que “hoy, la aún diputada intentando enfrentarse en el Congreso al diputado y ex candidato presidencial Johannes Kaiser, en un intento tan torpe como desesperado”.

La polémica se da en un contexto político particularmente sensible, luego de que tanto Erika Olivera (Demócratas) como Johannes Kaiser (Libertarios) fueran mencionados como posibles alternativas para integrar el futuro gabinete del Presidente electo José Antonio Kast. En el caso de la exmaratonista nacional, su nombre ha sido vinculado al Ministerio del Deporte, una eventual designación que no ha estado exenta de cuestionamientos al interior de sectores de la derecha más dura.

Las críticas apuntan principalmente a la trayectoria legislativa de la parlamentaria durante los últimos cuatro años, período en el que, según sus detractores, se distanció en diversas votaciones de la derecha. Uno de los episodios más citados ocurrió precisamente en agosto de 2024, cuando Olivera votó en contra de la censura a la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (militante del Partido Comunista), decisión que generó tensiones en ese sector político.

De esta manera, la publicación de Javier Olivares no solo abrió un flanco de críticas hacia Demócratas y Erika Olivera, sino que también instaló cuestionamientos respecto del uso de registros antiguos presentados como actuales, en medio de un escenario que está y estará marcado por las definiciones clave de cara al Gobierno de José Antonio Kast.

