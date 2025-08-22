Hotuiti Teao vs Nelson Venegas: así fue el "round" entre los dos diputados en el Congreso

Momentos de tensión se vivieron en la Cámara Baja durante la última sesión de la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, en el marco de la discusión para votar las propuestas y conclusiones del informe final de la instancia.

Los protagonistas fueron los diputados Nelson Venegas y Hotuiti Teao, quienes se enfrascaron en una discusión que incomodó a todos los presentes y que incluso derivó en algunos insultos por parte del segundo hacia el primero, por lo que el presidente de la instancia, el diputado Andrés Celis, tuvo que intervenir para llamar al orden.

Todo comenzó con el parlamentario del Partido Socialista (PS) –y representante del Distrito 6– criticando a su par por los reproches que éste lanzaba en la materia.

"Yo no quiero sacar en cara de que estuve. Simplemente estoy señalando que hay muchos que aquí están haciendo juicios categóricos, como por ejemplo usted, que no estuvo", lanzó Venegas, lo que desató la molestia del independiente - UDI.

Venegas replicó pidiéndole al presidente de la CEI de la reconstrucción si "¿le puede decir que se calle, por favor?". Esto molestó aún más al parlamentario del Distrito 7.

"Lo que pasa es que tú has sacado provecho político", continuó Venegas, agregando que "la semana pasada con el tema, también... estoy hablando yo, Diputado...".

Tras esto, vino el insulto del parlamentario oriundo de Rapa Nui: "Cara de raja (sic)", le dijo al militante socialista, cuestión que volvió a aquietar las aguas de la discusión.

"Presidente, le pido que lo llame al orden porque acaba de decirme 'cara de raja'", comentó molesto Nelson Venegas, ante la atónita mirada del resto de los diputados.

Celis, en tanto, como presidente de la comisión investigadora, emplazó al diputado Teao: "Lo llamo al orden. Por favor cuidemos el lenguaje, también por respeto a los familiares de las víctimas que están presentes y a todos los que nos están viendo".

Pero Teao continuó, lo que fue reprochado por Venegas: "Me acaba de decir 'cara de palo' por segunda vez. Diputado, yo no le he faltado el respeto. Artículo 61, número 7... Este diputado... Presidente, yo lo llamo a que usted conduzca como corresponde".

Por último, el ex Alcalde de Calle Larga cerró la discusión indicando que "lo que pasa es que yo no voy a aceptar ofensas. Y si quiere tener ofensas de otra naturaleza, las podemos sostener en otro espacio. No tengo ningún problema".

Mira el video de lo ocurrido:

