Hotuiti Teao pide "mano dura" contra quienes cometan delitos durante el «Día del Joven Combatiente»

En vísperas de un nuevo Día del Joven Combatiente, el diputado Hotuiti Teao respaldó las palabras del Presidente José Antonio Kast respecto a que quienes cometan delitos este domingo 29 recibirán penas de cárcel, sumándose al llamado de mano dura ante los antisociales.

“No vamos a avalar, bajo ninguna perspectiva, que el denominado «Día del Joven Combatiente» se transforme en una instancia para que los delincuentes crean que tienen chipe libre para salir a hacer desmanes. Las familias de este país no tienen por qué estar volviendo temprano a sus casas a encerrarse con temor y peor aún, tener que luego estar pagando de su propio bolsillo los daños en el mobiliario público que estos ampones generan”, puntualizó el parlamentario.

El legislador agregó además que “al menos, vemos con esperanza que este Gobierno -a diferencia del anterior- no va a tolerar actos delincuenciales. Hoy, afortunadamente, ya no tenemos un presidente que avale la violencia, que avale los estallidos delincuenciales y que justifique a antisociales”.

“Estamos en sintonía con el actual Gobierno -continuó Teao- en cuanto a la mano dura que se requiere para recuperar la seguridad, sabemos que al igual que nosotros, pretende poner a las familias como foco principal de resguardo y no a personas incivilizadas”.

“El Presidente Kast fue claro señalar que quien cometa delitos tendrá que pagar con cárcel. El orden público se respeta y la ley se hace cumplir”, concluyó.

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