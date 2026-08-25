Hotuiti Teao no descarta "arreglos" entre exdelegados y empresa cuestionada por Contraloría por contratos del megaincendio

El diputado Hotuiti Teao elevó el tono de sus cuestionamientos hacia los exdelegados presidenciales regionales de Valparaíso, Sofía González y Yanino Riquelme, a raíz de las eventuales irregularidades detectadas por Contraloría en contratos suscritos después del megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué.

En conversación con Puranoticia.cl, el parlamentario –independiente dentro de la bancada UDI– emplazó a González y Riquelme a asumir las responsabilidades que pudieran corresponderles y apuntó directamente a los millonarios contratos con la firma San Nicolás FPA, cuestionada en el marco de las investigaciones administrativas por eventuales sobreprecios y falta de acreditación de maquinaria y obras.

El antecedente surge luego de que la Contraloría Regional de Valparaíso solicitara hacer efectiva la responsabilidad civil extracontractual de ambas exautoridades de la Delegación Presidencial Regional, en el contexto del proceso que analiza las contrataciones efectuadas para atender la emergencia derivada del megaincendio.

La medida involucra a la entonces delegada Sofía González –hoy diputada del Partido Comunista por el Distrito 6 de la región de Valparaíso– y a quien posteriormente ocupó el cargo, Yanino Riquelme, también del PC. Según los antecedentes conocidos, ninguno de los dos habría sido notificado formalmente del avance del procedimiento.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Para Hotuiti Teao, lo ocurrido se suma a una serie de cuestionamientos sobre el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el megaincendio del 2024.

"Luego de haber conocido la realidad de la reconstrucción, responsabilidades políticas hasta al día de hoy no hay ni una. Creo que la única que puedo rescatar fue cuando desvincularon al exdirector del Serviu, pero con responsabilidad política a nivel nacional, no hubo ni una", sostuvo el parlamentario oficialista.

En ese contexto, emplazó directamente a González y Riquelme, "a que se hagan cargo de esto. Por una parte, por lo que dice Contraloría, por la responsabilidad extracontractual de cada uno de ellos, en este caso de la diputada Sofía González y también del exdelegado Yanino Riquelme, por la responsabilidad que tienen con problemas de irregularidades vinculados justamente con contratos posteriores a este megaincendio del año 2024".

De igual forma, Teao puso especial énfasis en que, "primero, no le dan soluciones de reconstrucción a los damnificados del megaincendio y, en segundo lugar, hoy día estamos viendo que justamente durante la administración, por ejemplo de Sofía González, se suscribieron contratos con una empresa, San Nicolás FPA por más de $6.700 millones".

Luego, el diputado también cuestionó particularmente el rol que habría tenido Yanino Riquelme en la contratación de la empresa, ante lo cual expresó que "yo espero que las instituciones hagan su trabajo y que citen a todas las personas involucradas a dar declaraciones. Uno mira lo que dice la Contraloría con respecto a Sofía González, pero lo de Yanino Riquelme es impresentable porque aparece en todos los antecedentes como que él es quien recomendó a esta empresa San Nicolás".

El parlamentario insistió en que "detrás de esto hay mucho dinero que iba en ayuda de los damnificados para recuperar sus barrios, sus casas y su vida normal. Pero lamentablemente vemos que hay irregularidades abundantes y queremos que se haga justicia. Eso es lo que buscamos".

APUNTA A "ARREGLO" CON EMPRESA

Fue en este punto de la entrevista con Puranoticia.cl donde el diputado formuló su cuestionamiento más duro, al afirmar que "me imagino que esa plata debe estar muy conectada con mucha gente que obviamente le están pegando garrazos a los dineros que son para reconstruir".

Consultado directamente si no descartaba que Sofía González o Yanino Riquelme hubieran estado "arreglados" con la empresa San Nicolás, Teao respondió que "no lo descarto porque obviamente cuando uno ve la empresa, $6.700 millones, además que no tenían máquinas para demoler y no eran de la región, y después, cuando vieron en el Biobío el sobreprecio de más de $2.700 millones, obviamente que hay detrás un aprovechamiento para tratar de sacarle plata al Estado".

Ante la pregunta sobre qué tipo de "arreglo" estaría planteando y si creía que eventualmente les habían pasado dinero, el diputado fue todavía más directo al asegurar que "es lo más probable. Estas solamente son motivaciones económicas, en toda institución siempre hay motivación económica".

Teao aseguró que no pretende interferir en las investigaciones que actualmente se desarrollan, pero sí pidió que las personas involucradas sean convocadas a entregar su versión. "No me voy a meter con tribunales ni con la investigación, pero sí vamos a exigir que los citen a declarar porque algo de responsabilidad tienen que tener", indicó.

Finalmente, volvió a cuestionar que "no puede ser que una empresa, cuando miramos sus números así de pencas (sic), que sean recomendadas por esta autoridades es porque tenemos dos casos: o pecaron de inocencia o realmente tenían lazos".

JUICIO DE CUENTAS ABIERTO

Los dichos del diputado se producen en medio del proceso llevado adelante por la Contraloría Regional de Valparaíso respecto de las contrataciones realizadas para enfrentar las consecuencias del megaincendio de 2024.

De acuerdo a los antecedentes, el organismo contralor solicitó hacer efectiva la responsabilidad civil extracontractual de exautoridades de la Delegación Presidencial Regional, en el marco de un juicio de cuentas que mantiene abierto.

La investigación administrativa apunta, entre otros aspectos, a eventuales sobreprecios en la contratación de maquinaria y a obras que no habrían sido debidamente acreditadas o respaldadas por las empresas San Nicolás y Río Grande.

Desde la actual Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, el delegado Manuel Millones confirmó que no se realizaron sumarios internos y señaló que las exautoridades involucradas no contaban con la actual Ley de Compras Públicas, cuya normativa fue modificada en diciembre de 2024.

PURANOTICIA