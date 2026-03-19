Hotuiti Teao critica ejecución de obras de reconstrucción en Viña y Quilpué: “No puede ser que sigan cobrando y no construyan”

En medio de las principales urgencias que enfrenta la región de Valparaíso, el diputado Hotuiti Teao abordó en Puranoticia Matinal el estado de la reconstrucción tras el megaincendio, el rol fiscalizador sobre el uso de recursos públicos y el avance del narcotráfico, delineando una agenda marcada por la seguridad y la recuperación de los territorios afectados.

Respecto a la reconstrucción en zonas como Viña del Mar y Quilpué, el parlamentario destacó el trabajo en terreno que se está realizando con las familias damnificadas, valorando un enfoque más directo por parte de las autoridades. “Hoy día vemos a todo un equipo que está en terreno, hablando caso a caso con los damnificados”, señaló.

Sin embargo, advirtió que persisten problemas graves en la ejecución de obras, particularmente con empresas a cargo de proyectos habitacionales. “No puede ser que hayan parado, sigan cobrando, pero no estén construyendo las casas”, cuestionó, enfatizando la necesidad de fiscalizar el cumplimiento de contratos.

En esa misma línea, apuntó a decisiones adoptadas en el proceso de reconstrucción que, a su juicio, deben ser investigadas. “Hay que investigar para ver quién es el que tiene el error ahí”, afirmó, aludiendo a eventuales irregularidades en la asignación de recursos y ejecución de obras.

El diputado también subrayó que la reconstrucción no solo implica levantar viviendas, sino recuperar integralmente los barrios afectados. “No son solamente las casas, hay que pavimentar calles, recuperar plazas y mejorar las vías de evacuación”, explicó, haciendo énfasis en la preparación ante futuras emergencias en una región históricamente afectada por incendios.

En materia de seguridad, Teao puso el foco en el avance del narcotráfico y nuevas rutas utilizadas para el ingreso de drogas, las que eventualmente impactan al territorio continental. “Detectamos que estaba entrando droga a través de los barcos (…) para probar entradas al continente desde distintos lugares”, indicó.

Frente a este escenario, anunció un trabajo coordinado con distintas instituciones para fortalecer los controles y la capacidad operativa en la región. “Se está capacitando a Carabineros para la detección de drogas y otras ilegalidades, y a la Armada porque son ellos los que fiscalizan”, detalló.

Asimismo, fue enfático en la necesidad de endurecer la persecución penal contra quienes participen en estos delitos. “Vamos a reforzar las policías para que, cuando capturemos a las personas que distribuyen drogas, sea caiga quien caiga”, afirmó.

Finalmente, el parlamentario reiteró que el foco debe mantenerse en dar respuestas concretas a la ciudadanía, especialmente a quienes resultaron afectados por la catástrofe. “La gente tiene que recuperar sus casas y sus barrios”, concluyó, insistiendo en que la fiscalización será clave para cumplir con ese objetivo en la Región de Valparaíso.

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