Hospitalizado con lesiones graves permanece sujeto que fue baleado por otro tras las celebraciones de Año Nuevo en Cartagena

En estado grave permanece un hombre mayor de edad que fue atacado a disparos en la vía pública de la comuna de Cartagena tras las celebraciones de Año Nuevo.

Según dio a conocer la Policía de Investigaciones (PDI) de San Antonio, los hechos ocurrieron luego de una conversación entre ambos, en plena vía pública.

Lo que se sabe es que un hombre, mayor de edad, transitaba en dirección a su domicilio, tras las celebraciones, cuando fue interceptado por el imputado.

"La víctima mantuvo una conversación con el imputado, extrayendo este último un arma de fuego, lesionándolo en una de sus piernas, siendo trasladado de urgencia al Hospital de San Antonio, quedando en estado grave", dijo el comisario Pablo Alegría, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI San Antonio.

Comunicados los antecedentes de lo ocurrido al Ministerio Público, se estableció que las indagatorias las lidere la PDI, cuyos detectives de la Brigada de Homicidios continúan realizando las diligencias investigativas para establecer la dinámica de los hechos.

De igual forma, buscan individualizar cuanto antes a los participantes del delito de lesiones, que mantiene grave a la víctima en el Hospital de San Antonio.

