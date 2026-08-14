Hospitales de Quilpué y Marga Marga afinan detalles para simulacro de traslado de pacientes programado para el 26 de agosto

Evaluar el trabajo en equipo, la coordinación y articulación de todos, identificar necesidades y perfeccionar el proceso de traslado seguro de pacientes, es el objetivo del simulacro que se realizará entre el Hospital de Quilpué y el Hospital Provincial MargaMarga este 26 de agosto, y para el cual ya se están coordinando los equipos de salud de la provincia y del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca (SSVQP).

El ejercicio, en el cual participarán también equipos SSVQP, SAMU, Carabineros, Seguridad Ciudadana, las municipalidades de Quilpué y Villa Alemana, la concesionaria Rutas del Pacífico y la Delegación Provincial de Marga Marga, considera la habilitación de un corredor sanitario entre ambos recintos desalud para el traslado simulado de seis tipos de pacientes diferentes, que permita calcular los tiempos y requerimientos de cada perfil.

Para ello, el último ejercicio previo al simulacro implicó el traslado desde Quilpué de seis pacientes simulados de diferente complejidad, que se distribuyeron en diferentes pisos del nuevo Hospital, siguiendo los protocolos de seguridad y calidad de la atención que implica cada caso.

Jimmy Walker, director del Hospital de Quilpué, comentó que "desarrollamos también un software para ir monitoreando la llegada de la ambulancia y la salida de las mismas, y creemos que estamos en muy buen pie para enfrentar lo que será a posterior, el traslado de nuestros pacientes. Así que todos estos ejercicios nos ayudan para ir detectando aquellos detalles, aquellas situaciones que se pueden mejorar. Entonces, al final del día queda lo que siempre nos ha unido, que es un Hospital que está trabajando, que está unido para enfrentar y para llevar a cabo esta gran tarea que tenemos de trasladarnos y dar vida al Hospital Provincial Marga Marga”.

Alejandra Ramos, referente del proceso de traslado y subdirectora de Gestión del Cuidado del Hospital de Quilpué, sostuvo que "creo que estamos muy bien preparados para el simulacro del día 26 de agosto, que tiene como objetivo poder ver la interacción con las otras entidades que nos tienen que colaborar para que el traslado de los pacientes sea seguro desde el Hospital de Quilpué al Hospital Marga Marga, en lo que hemos llamado el corredor sanitario, que es la preparación de las vías de traslado desde el Hospital de Quilpué, vía Troncal Sur, hacia el Hospital Marga Marga, bajando por Marga Marga, en Villa Alemana”.

COORDINACIÓN

En ese contexto, los equipos de la Delegación Provincial de Marga Marga, el Servicio de Salud, la Municipalidad de Villa Alemana y el Hospital de Quilpué, se reunieron para cotejar los aspectos logísticos de este corredor sanitario.

Afirmando que el simulacro está planificado, con rutas de ingreso y alternativas ante imprevistos para garantizar un traslado seguro, Mario Recabarren, director de Gestión del Riesgo y Desastres de la Municipalidad de Villa Alemana señaló que “podemos ver en la parte teórica como en la práctica, en una visita en terreno, donde están los puntos complejos que podrían existir para este simulacro. Creo que es muy beneficioso”.

Representando a la Delegación de Marga Marga, Samuel Valencia, encargado provincial de Gestión de Riesgo y Emergencias agregó que, “ya tenemos todo preparado para el día 26 de agosto, para el simulacro y traslado de pacientes al Hospital Marga Marga. Estamos contentos por la energía y los esfuerzos que han depositado todas las instituciones involucradas en este ejercicio. Esperamos que tenga éxito, ya que hemos preparado logísticamente para que sea un traslado seguro, eficiente y muy transparente de cara a las personas”.

Finalmente, Jimmy Walker señaló que "hacemos un llamado a todos nuestros usuarios, vecinos, vecinas, a la comunidad en general, que nos entiendan que esto es muy importante, vamos a simular trasladar pacientes, y eso requiere hacerlo bien. Tiene algunas externalidades, pero sabemos que lo que buscamos es hacer un traslado seguro, con calidad, y que nos resulte a todos bien y sea muy satisfactorio dar el vamos después al Hospital Provincial Marga Marga”.

Los desvíos y cortes de tránsito, así como el paso de ambulancias que marcarán este simulacro son esenciales para garantizar un traslado seguro de los pacientes hospitalizados cuando se trasladen al Hospital Provincial Marga Marga, que se encuentra en la etapa de habilitación,para iniciar el funcionamiento en el último trimestre del año.

PURANOTICIA