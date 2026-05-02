Hospital Van Buren en la mira: Lactante de un año llegó por quemadura y murió tras presunta negligencia médica

Nuevamente el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso fue denunciado por una eventual negligencia médica de carácter grave, que habría significado la muerte de una lactante de un año.

Según informó Radio Bío Bío, familiares de Victoria Acosta, menor fallecida el pasado 26 de abril, denunciaron al recinto por presuntas negligencias graves que habrían producido un deterioro en su estado de salud y su posterior deceso en la UCI de la unidad de pediatría.

Victoria habría ingresado al recinto por quemaduras leves al hospital, donde una vez adentro contrajo un virus por el cual tuvo que ser trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos.

La denuncia, puesta ante la Fiscalía de Valparaíso, señala los presuntos hechos ocurridos durante dicha madrugada de domingo, cuando el padre de la menor habría alertado en reiteradas ocasiones al personal TENS, por dificultades respiratorias de la niña.

Sin embargo, esto no fue atendido oportunamente, produciendo un deterioro del estado de salud de la lactante y su posterior deceso en instalaciones del recinto.

El padre de Victoria, Victor Acosta, señaló que como familia buscarán justicia por el fallecimiento de su hija, además de entregar detalles de cómo se habrían producido los hechos dentro del recinto.

“Entró a UCI por unas quemaduras y todo, y ella empezó igual estable. Se pegó un virus por los malos cuidados que ellos tenían. De hecho, ellos se protegían entre ellos y no a los niños ni a la gente que entraba”, señaló el padre de la menor.

Desde el Colegio Médico de Valparaíso, indicaron que el hospital deberá revisar sus protocolos internos y hacer una investigación interna al respecto para realizar una evaluación.

“Este tipo de casos genera mucha preocupación en los equipos de salud y deben ser evaluados internamente. Entiendo que el hospital tiene que realizar investigaciones administrativas para revisar sus protocolos y revisar si es que de alguna forma no fueron realizados de manera adecuada”, comentó Luis de la Torre, presidente del colegio médico porteño.

Esta no es la primera vez que denuncian al centro hospitalario por este tipo de situaciones. En julio de 2018, se conoció el caso de Amelia Salazar, lactante de 1 año y 9 meses, que remeció a la comunidad.

PURANOTICIA