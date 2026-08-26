Hospital Van Buren de Valparaíso realiza simulación ante eventual caso de ébola y refuerza protocolos de emergencia

El Hospital Carlos van Buren de Valparaíso llevó a cabo una simulación clínica funcional orientada a fortalecer la preparación institucional ante un eventual caso sospechoso de Enfermedad por Virus del Ébola (EVE).

La actividad se desarrolló en dependencias del establecimiento donde los equipos sanitarios simularon distintos espacios y flujos de atención de la Unidad de Emergencia, permitiendo poner en práctica los protocolos establecidos para la identificación, aislamiento, atención y traslado de un paciente.

El médico infectólogo y jefe de la Unidad de Control y Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), Dr. Gonzalo Wilson, explicó que "este ejercicio de simulación fue simplemente poner en práctica todos los protocolos que ya estaban establecidos, que todos los agentes, a diferentes niveles, supieran qué hacer y eso llevarlo a la práctica”.

El especialista destacó que la elaboración de estos protocolos comenzó hace aproximadamente dos meses, desde la Unidad de IAAS, en respuesta al llamado realizado por el Ministerio de Salud (Minsal) y el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA).

La jornada también permitió reforzar el correcto uso de los elementos de protección personal (EPP), considerando tanto su colocación como retiro, mediante demostraciones guiadas y listas de verificación.

El ejercicio también simuló la coordinación conjunta con los Comités de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) del Hospital Carlos van Buren y del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, junto a SAMU 131 y la Seremi de Salud, considerando los distintos niveles de respuesta que requiere un escenario de estas características.

Andrés Schuller, jefe del Departamento de Gestión de Riesgo en Emergencia y Desastre del SSVSA, destacó que "podemos ver la interacción de los diferentes grupos clínicos frente a un escenario que puede llegar a ser complejo y cómo se interrelaciona con el establecimiento, la Seremi y el Ministerio, gestionando la información del caso de manera oportuna”.

La simulación incluyó la activación del Cogrid hospitalario, la coordinación con la autoridad sanitaria, la preparación de una sala de aislamiento y la articulación del traslado especializado. Además, como parte del ejercicio, los equipos realizaron una instancia de retroalimentación destinada a identificar brechas y oportunidades de mejora en los procedimientos.

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