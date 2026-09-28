Hospital Van Buren de Valparaíso llama a conversar en familia sobre la donación de órganos y tejidos

En el marco del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso realizó una actividad de sensibilización para promover la importancia de la donación de órganos y tejidos y acercar esta temática a la comunidad.

La jornada tuvo como principal objetivo invitar a las personas a conversar con sus familias sobre la donación, compartir sus opiniones y resolver dudas, favoreciendo que puedan tomar decisiones informadas respecto de su voluntad de ser o no donantes.

El Dr. Vicente Torres, jefe de la Unidad de Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos del Hospital Van Buren, destacó que "la idea de esta actividad es que la gente pueda en su casa, con su familia, conversar sobre el tema de la donación, cuáles son sus ideas, sus dudas y sus preguntas. También queremos llevar a la comunidad las palabras de agradecimiento de todos los pacientes trasplantados de nuestro hospital y de sus familias hacia las familias de los donantes”.

El especialista explicó que el proceso de donación es riguroso y cuenta con la participación de distintos profesionales de la salud, entre ellos neurólogos, neurocirujanos, intensivistas y enfermeras de Procura. Asimismo, señaló que en Chile existe una lista nacional única de pacientes que requieren un trasplante, con criterios establecidos para la asignación de órganos.

IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA

Torres también relevó el impacto que tiene el trasplante en la vida de los pacientes y sus familias. “El trasplante no solamente viene a ayudar a aquel paciente trasplantado, sino que también a sus familias cercanas, les permite además adquirir independencia, poder viajar; mejora completamente su calidad de vida”, sostuvo.

Por su parte, Constance Paredes, enfermera de la Unidad de Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos del HCVB, explicó que "buscamos sensibilizar a la comunidad sobre el impacto que genera para la vida del paciente trasplantado,conversar sobre mitos en relación a esto, despejar dudas para que sea un proceso más cercano y permita tomar decisiones informadas”.

La profesional agregó que la unidad se encuentra disponible para orientar y resolver las inquietudes de quienes quieran conocer más sobre la donación de órganos y tejidos.

ORIENTACIÓN

Las personas que tengan dudas o quieran conversar sobre el proceso de donación pueden acercarse directamente a la oficina de la Unidad de Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos, ubicada en el acceso principal del centro asistencial porteño de San Ignacio 725.

La atención se realiza de lunes a jueves, de 08:00 a 17:00 horas, y los viernes, de 08:00 a 16:00 horas. También es posible comunicarse al teléfono 322364253.

Desde el Hospital Carlos van Buren invitaron a la comunidad a "informarse, resolver sus dudas y conversar en familia sobre la donación de órganos y tejidos, contribuyendo a generar una conversación basada en información y decisiones conscientes".

PURANOTICIA