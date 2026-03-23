Hospital Van Buren de Valparaíso implementa innovador tratamiento para aneurismas cerebrales rotos

El Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso dio un importante paso en el tratamiento de aneurismas cerebrales rotos gracias a la implementación de un dispositivo intrasacular, una tecnología de vanguardia que permite abordar estos casos de manera mínimamente invasiva y con menores riesgos para los pacientes.

El Dr. Alejandro Venegas, neurorradiólogo intervencionista del recinto de salud, explicó que este dispositivo, conocido como "WEB", (Woven EndoBridge), se utiliza para tratar aneurismas complejos de cuello ancho, especialmente aquellos que han sufrido una rotura. Aunque esta tecnología lleva cerca de 15 años en uso en Europa, su aplicación en la región aún es limitada. De hecho, el Hospital Carlos Van Buren se convierte en pionero al ser el primero en instalar este dispositivo en un caso de aneurisma roto de cuello ancho.

“Este tratamiento permite abordar la patología de manera altamente eficiente, optimizando los tiempos del procedimiento y favoreciendo una recuperación funcional más rápida del paciente", señaló, explicando que, si bien la cirugía tradicional sigue siendo un pilar en la neurocirugía moderna, el avance de las técnicas endovasculares ofrece hoy alternativas que minimizan el estrés sistémico y reducen los tiempos de anestesia.

Un aspecto clave de esta tecnología es su capacidad para tratar aneurismas complejos desde el interior del vaso sanguíneo. Venegas destacó que esta técnica, a diferencia de otros sistemas asistidos por stent, no requiere el uso de medicamentos anticoagulantes o antiagregantes. "Esto representa una ventaja significativa en el manejo de pacientes con hemorragia subaracnoidea aguda, ya que permite tratar la lesión de forma definitiva sin añadir riesgos farmacológicos de nuevos sangrados, simplificando así el cuidado postoperatorio y acelerando el retorno del paciente a su entorno familiar", concluyó.

El procedimiento consiste en insertar el dispositivo a través de un acceso mínimamente invasivo, ya sea por la arteria radial o femoral. Una vez colocado dentro del aneurisma, el dispositivo fomenta la formación de un coágulo que sella el área afectada, reduciendo significativamente el riesgo de nuevas complicaciones.

Hasta la fecha, el hospital ha implementado esta técnica en dos pacientes con resultados sumamente satisfactorios. En ambos casos, se ha observado una recuperación favorable y una estabilización temprana de su estado de salud. “Este avance nos permite ofrecer una solución eficaz y segura para una patología compleja que, de otro modo, podría comprometer la vida o dejar secuelas graves”, afirmó el neurorradiólogo.

PERFECCIONAMIENTO DE COMPETENCIAS

Por su parte, la Dra. Dafne Secul, jefa de la Unidad de Imagenología del hospital, destacó la importancia de contar con esta tecnología avanzada para atender emergencias críticas como los aneurismas cerebrales rotos. "Es fundamental actuar con rapidez y precisión en estos casos para evitar mayores complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes", comentó.

También subrayó el compromiso del equipo sanitario del hospital, que constantemente busca perfeccionarse y adquirir nuevas competencias para ofrecer tratamientos innovadores a los pacientes. "Este avance refleja nuestra misión como institución: estar a la vanguardia tecnológica para atender a quienes más lo necesitan", concluyó.

PURANOTICIA