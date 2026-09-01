Hospital Van Buren de Valparaíso da paso clave para su ampliación: Ministerio de Salud firma la compra de terrenos tras años de espera

La ampliación del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, una de las principales demandas de la red pública de salud de la región, comenzó a dar sus primeros pasos concretos. El establecimiento no solo atiende a habitantes de la zona, sino que también recibe pacientes provenientes de regiones vecinas, incluyendo la de Coquimbo, por lo que la expansión de su capacidad ha sido una necesidad largamente planteada.

En ese contexto, este martes 1 de septiembre, la ministra de Salud, May Chomali, llegó hasta la comuna de Valparaíso para encabezar la ceremonia en que se formalizó la firma de la promesa de compraventa de los terrenos donde se proyectan las nuevas dependencias del recinto asistencial de la Ciudad Puerto. Este importante hito se concreta luego del anuncio realizado por la secretaria de Estado en junio pasado.

"Con esto hemos cumplido como Ministerio de Salud y como Servicio de Salud, los compromisos que hicimos hace tres meses en la Comisión de Salud del Senado, donde se nos planteó la larguísima espera para concretar este proyecto. Entendemos, y así fue como lo evaluamos, que este hospital está tremendamente congestionado y que era absolutamente relevante avanzar en el nuevo Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT)", afirmó la secretaria de Estado tras estampar su firma.

La adquisición de los terrenos representa una inversión superior a los $7.700 millones y permitirá avanzar en la primera etapa de normalización del establecimiento sanitario porteño, correspondiente al nuevo CDT. La iniciativa contempla una infraestructura de aproximadamente 26 mil metros cuadrados, distribuida en tres pisos, destinada a fortalecer la atención ambulatoria y la capacidad diagnóstica y resolutiva del hospital.

El nuevo Centro de Diagnóstico y Tratamiento duplicará la capacidad de atención, pasando de 148 mil a cerca de 300 mil prestaciones anuales. Entre sus instalaciones considera 28 boxes de consulta médica, 12 boxes para atención de otros profesionales, 18 sillones odontológicos y cinco pabellones de Cirugía Mayor Ambulatoria.

A ello se suma equipamiento de apoyo diagnóstico, entre ellos escáner, resonador, equipos de rayos X y mamógrafo, además de laboratorio y farmacia.

Asimismo, la ministra May Chomali manifestó que "los problemas hay que solucionarlos. (…) Podemos decir que este primer hito, que es muy importante porque sin terreno no puede haber construcción, fue llevado a cabo con éxito. Y vuelvo a insistir, los problemas hay que solucionarlos".

Por su parte, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, expresó en su discurso que "surgieron dos compromisos: uno, el ingresar el proyecto a Mideso, proyecto que ingresó la semana pasada. Y lo segundo, las promesas, los terrenos, que es el acto formal, y obviamente, hoy día viene la mayor tarea, porque la cantidad de metros cuadrados que se van a recuperar de atención abierta es significativa. Prácticamente, si lográramos los tiempos comprometido con los concejales de sacar el Plan Regulador Comunal, podríamos llegar a 70 mil metros cuadrados, ocho pisos de hospital".

En ese sentido, comentó que "esto significa que estamos dando una respuesta para los próximos 25 años, al margen de lo que tenemos que construir en el plan que hemos denominado “Master Plan”, que son las edificaciones que están obsoletas dentro del recinto. También hemos conversado con la ministra qué significa el terreno del medio, de troles. Es una discusión abierta. Y, por lo tanto, ahí el Dr. Simón también se planteaba inquietudes: ¿Qué hacemos con el terreno? ¿Lo expropiamos, lo compramos a justo precio? Porque con eso nos deja un dispositivo de salud para los próximos 50 años. Y por eso es tan significativa esta inversión que se acaba de hacer hoy día".

Finalmente señaló que "ahora nos queda avanzar en los temas financieros y en el proyecto definitivo, porque la aprobación del proyecto significaría idealmente llegar a los ocho pisos. Esa sería la modificación del Plan Regulador. Así que muy contento de participar en este hito. Me corresponde como autoridad coordinar los servicios para que esto salga bien, así que felicitaciones a todos los que han tenido un rol importante en esta área: gremios, usuarios, profesionales y la ministra y el subsecretario”.

Junto a la firma, las autoridades informaron otro avance del proyecto: la iniciativa ingresó al Ministerio de Desarrollo Social para obtener la Recomendación Satisfactoria (RS), paso necesario para concretar la compra de los terrenos.

De esta manera, el proyecto comienza a avanzar en sus distintas etapas administrativas y técnicas, con miras a concretar una ampliación que busca responder a la alta demanda que enfrenta actualmente el Hospital Carlos van Buren y, de esta manera, fortalecer su capacidad de atención para pacientes de la región de Valparaíso y de otras zonas del país que son derivadas al establecimiento sanitario porteño.

PURANOTICIA