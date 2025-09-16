Hospital San José de Casablanca presenta querella criminal tras graves hechos de violencia en su servicio de Urgencia

El Hospital San José de Casablanca presentó ante el Juzgado de Garantía una querella criminal por maltrato de obra a funcionario de la salud y otros delitos, tras los graves hechos de violencia ocurridos la madrugada del domingo 7 de septiembre en dependencias del servicio de Urgencia de este establecimiento.

El director (s) del recinto, Juan Correa, destacó que con esta iniciativa legal se busca proteger tanto al personal asistencial como a los usuarios, además de resguardar el espacio público destinado a la atención sanitaria.

“Nuestro hospital atiende no solo a la comuna de Casablanca, sino que también brinda apoyo al litoral y a la red de Valparaíso cuando es requerido. Por eso es fundamental resguardar este espacio, que es público y está destinado exclusivamente a la atención sanitaria. Aquí no está permitido fumar, consumir drogas o beber alcohol. Este recinto es para cuidar la salud de las personas, y nuestra prioridad es siempre la seguridad de funcionarios y usuarios”, expuso.

En la misma línea, el asesor jurídico del hospital, David Ponce, explicó que "la querella busca que se establezca la responsabilidad penal de quienes participaron en la riña ocurrida dentro de las instalaciones de Urgencia. Hemos solicitado al tribunal que se investiguen los hechos y se apliquen las sanciones correspondientes, porque no podemos tolerar que actos de violencia interrumpan un servicio esencial como la atención en salud”.

El hospital informó además que se ha reforzado la coordinación con Carabineros de Chile, quienes realizarán rondas preventivas durante todo el fin de semana largo de Fiestas Patrias, con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y de la comunidad usuaria.

Correa también hizo un llamado a la comunidad, indicando que "invitamos a la ciudadanía a cuidar este espacio, a respetar al personal de salud y a celebrar con responsabilidad durante las Fiestas Patrias. Si va a beber, entregue las llaves, y sobre todo comparta en familia de manera sana y segura”.

LOS HECHOS

La madrugada del domingo 7 del presente mes se produjo un grave incidente en el sector de Urgencia, que involucró a usuarios del recinto y derivó en agresiones tanto verbales como físicas contra otras personas y personal de seguridad.

Según el reporte entregado por funcionarios de esta unidad, ingresaron al hospital tres individuos —las identidades no se divulgarán mientras dure la investigación—, siendo uno de ellos atendido por una mordedura de perro.

Mientras aguardaban atención, los otros sujetos comenzaron a consumir bebidas alcohólicas en las dependencias del establecimiento.

Ante esta situación, el guardia de turno les advirtió que no estaba permitido el consumo de licor en el recinto, lo que generó una discusión.

Al instante, se solicitó la concurrencia de efectivos de Carabineros, quienes llegaron oportunamente. Sin embargo, al no encontrar pruebas del consumo, no adoptaron medidas. En forma posterior, los mismos individuos comenzaron a hostigar a otra persona en el estacionamiento, lo que provocó una confrontación con los familiares de esta última, desencadenando agresiones verbales y físicas.

Durante el altercado, uno de los guardias del HSJC recibió un golpe en la cabeza que no tuvo mayores consecuencias gracias a que portaba casco de protección.

El personal de seguridad, en tanto, debió trasladar a pacientes ajenos a los hechos hasta lugares seguros para resguardarlos.

Finalmente, con la llegada de un segundo contingente de Carabineros, la situación fue controlada y se procedió a la detención de los involucrados.

PURANOTICIA