Hospital San José de Casablanca coordina medidas de seguridad con Carabineros ad portas de Fiestas Patrias

Tras los hechos de violencia ocurridos la madrugada del domingo 8 de septiembre en el sector de Urgencia del Hospital San José de Casablanca(HSJC), se realizó una reunión de coordinación entre el establecimiento y Carabineros.

¿El objetivo?: reforzar las medidas de resguardo en los accesos y estacionamientos durante las celebraciones de Fiestas Patrias, con el fin de garantizar la atención oportuna y segura a la comunidad.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en las dependencias del HJSC, liderado por el director (s) del recinto, Juan Correa, y el teniente de la Quinta Comisaría de Casablanca, Matías Gubernatti, se abordaron estrategias relacionadas con el control de accesos peatonales y vehiculares, el uso del estacionamiento y la prevención de situaciones de riesgo, considerando el aumento de visitantes en la comuna durante estas fechas.

Carabineros informó que dispondrá de servicios reforzados para el resguardo de la comuna, contemplando turnos móviles en los alrededores de Casablanca y controles de ingreso en las principales rutas de acceso.

Asimismo, se evaluó la posibilidad de contar con patrullajes disuasivos en las inmediaciones del hospital, en coordinación con Seguridad Ciudadana.

Al respecto, Juan Correa destacó la importancia de esta coordinación: “Nuestro principal compromiso es que los usuarios y usuarias que lleguen al hospital, especialmente en situaciones de urgencia, puedan hacerlo de manera expedita y segura. La colaboración con Carabineros nos permite anticiparnos a eventuales problemas y dar tranquilidad a la comunidad durante estas fiestas”.

El Hospital San José de Casablanca agradeció el apoyo de las instituciones involucradas y reitera su llamado a celebrar con responsabilidad, resguardando la seguridad de todos.

