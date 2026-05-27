Hospital Provincial Marga Marga avanza en su proceso de traslado y puesta en marcha

El proceso de traslado hacia el nuevo Hospital Provincial Marga Marga avanza a través de un trabajo que busca resguardar la continuidad de la atención, la seguridad de los pacientes y el acompañamiento de los equipos durante cada etapa del proceso.

Para avanzar en el proceso de traslado abordando los desafíos operativos y técnicos que implica una transición de esta envergadura, el Hospital de Quilpué y el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca (SSVQP), encabezaron una reunión de planificación con la red asistencial.

De esta manera, tanto los hospitales comunitarios como los de alta complejidad junto a la red SAMU, se sumaron al desafío del cambio al nuevo hospital, y poniendo como objetivo principal un traslado seguro para funcionarios y pacientes.

Alejandra Ramos, subdirectora de Gestión del Cuidado y Coordinadora del Plan de Traslado, explicó que "tenemos un rol fundamental en la continuidad de la atención, por lo que el traslado es de todos los funcionarios y de todas las Subdirecciones, a mí me corresponde ordenar. El principal desafío es lograr la cohesión de todo el equipo para que esto sea un éxito”, añadió la enfermera.

También destacó que "nos trasladamos como un hospital que se transforma en Hospital Provincial y necesitamos el apoyo de la red para trasladar de manera segura a los pacientes a las nuevas dependencias del Hospital Provincial Marga Marga”.

Respecto de los desafíos, el director del Hospital de Quilpué, Jimmy Walker, manifestó que el principal “es adaptarnos a una nueva casa, con nuevos espacios, con nuevos diseños de flujo, y eso requiere tiempo, requiere capacidad organizativa que la estamos construyendo, cambios culturales, y esos son procesos que tienen su tiempo y que hay que estar allí para que se vaya produciendo la transformación”.

PLAN DE TRASLADO

Tras las etapas de planificación y ejecución del proyecto hospitalario, la red se encuentra en la etapa de habilitación del establecimiento. En ese contexto, además de la gestión de las autorizaciones sanitarias, se trabaja en la instalación de equipamiento, insumos y mobiliario, la realización de pruebas operativas, capacitación a los equipos y la afinación del Plan de Traslado, en todas sus consideraciones.

Éste considera un traslado gradual, implica la gestión de altas y derivaciones de pacientes, la evaluación de éstos, gestión de recetas y asignación de camas, entre otros procesos que garantizarán un ingreso seguro y una atención continua y de calidad que transite desde el Hospital de Quilpué al Hospital Provincial Marga Marga.

Sandra Torres, jefa del Equipo de Puesta en Marcha del Hospital, se refirió al traslado de los equipos de Ingeniería Operativa y de la Unidad de Informática, señalando que "eso significa que ya comenzamos a poblar las áreas que son de especialidades de las ingenierías y la próxima semana se cambia el equipo de Puesta en Marcha del Hospital de Quilpué a dependencias transitorias del nuevo edificio. Las especialidades le dan vida y “estresan” al edificio, luego las áreas administrativas, atención abierta y atención cerrada, finalmente y posterior a todo el proceso de autorización sanitaria, que ya está en pleno desarrollo”.

FASES DEL TRASLADO

De acuerdo a las orientaciones de este proceso emanadas desde el Ministerio de Salud, estas consideran en su primera fase el traslado de los servicios de apoyo crítico, es decir: operaciones, TICs, Inventario, Oficina del equipo de Puesta en Marcha, Central de Alimentación, seguridad del paciente, etapa actual del proceso.

Luego en la fase 2, vienen las áreas administrativas y directivas, tales como Dirección y Subdirecciones, Unidades Asesoras, Laboratorio, Imagenología y Esterilización.

La fase 3 considera la atención abierta y servicios de apoyo diagnóstico, tales como: Consultas y procedimientos ambulatorios, toma de muestras, farmacia, medicina física y rehabilitación, Gestión de la demanda.

Finalmente, el proceso culmina con la fase 4, el traslado de las áreas de hospitalización y 5 en que se trasladarán las unidades críticas, unidad quirúrgica y las Unidades de Emergencia.

PURANOTICIA