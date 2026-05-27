Seremi de Obras Públicas de Valparaíso viajó a Santiago para coordinar proyectos estratégicos con el nivel central

La seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán, acudió a Santiago para sostener una reunión con el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, en el marco de una jornada enfocada en fortalecer la coordinación y gestión entre el nivel central y la región de Valparaíso.

Durante la visita, la autoridad regional sostuvo, además, distintas reuniones de trabajo con directores nacionales y equipos estratégicos del MOP, con el objetivo de abordar desafíos, avanzar en coordinación institucional y proyectar futuras iniciativas vinculadas a infraestructura, conectividad y desarrollo territorial.

Entre las autoridades con las que sostuvo encuentros se encuentran Joaquín Dagá Kunze, director general de Obras Públicas; James Fry, asesor de la Dirección de Arquitectura; Eduardo Koffmann, director de Planeamiento; Jaime Huidobro, director de Vialidad; Oliver Weinreich, asesor de la Dirección de Obras Portuarias, y Francisca Morandé, fiscal nacional del Ministerio de Obras Públicas.

La autoridad regional destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con las distintas direcciones nacionales del ministerio, permitiendo fortalecer el trabajo conjunto y avanzar en materias prioritarias para Valparaíso.

“Seguimos trabajando con fuerza para impulsar iniciativas y fortalecer la gestión en distintos ámbitos que son fundamentales para el desarrollo de nuestros territorios y para mejorar la calidad de vida de las comunidades”, señaló la autoridad regional.

Desde el MOP Valparaíso se indicó que esta visita forma parte de una agenda de trabajo enfocada en seguir impulsando proyectos, fortalecer vínculos institucionales y avanzar en nuevas oportunidades para la zona.

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