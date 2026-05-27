Fiscal adjunto de Valparaíso es investigado tras denuncia por hechos que habrían afectado a estudiante en práctica

La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó que en septiembre de 2025 inició una investigación en contra de un fiscal adjunto, tras una denuncia por hechos que habrían afectado a una estudiante en práctica.

El ente persecutor informó a través de un comunicado que “una vez conocida la denuncia por hechos que pudieren constituir una infracción administrativa, realizados por fiscal adjunto respecto de una estudiante en práctica, se inició una investigación en el mes de septiembre de 2025”.

Recalcaron que “respecto de la víctima, se dispusieron medidas de protección inmediatas y el fiscal denunciado fue suspendido de sus funciones en esa misma fecha”.

Según la Fiscalía, la investigación ya se “encuentra concluida en su etapa indagatoria y en revisión en la Fiscalía Nacional para adoptar la decisión final”.

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