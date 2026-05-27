Accidente al interior del túnel El Melón generó alta congestión vehicular en la ruta 5 Norte

Un accidente de tránsito se registró la noche de este miércoles al interior del túnel El Melón, en la pista con dirección de sur a norte, en la comuna de Catapilco.

La emergencia provocó alta congestión en la ruta 5 Norte, ya que múltiples vehículos permanecieron atrapados por varios minutos.

Producto del siniestro vial, trabajaron en el lugar unidades de Bomberos de Catapilco, Carabineros y personal de la autopista.

De momento no se han entregado antecedentes respecto a la dinámica del accidente ni sobre posibles personas lesionadas.

La Autopista Nueva Aconcagua dio a conocer que las pistas ya fueron habilitadas e hizo un llamado a transitar con precaución.

(Imagen: El Liguano Noticias)

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