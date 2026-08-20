Hospital Marga Marga reorganiza el mapa de derivaciones de pacientes previo a su apertura proyectada para fin de año

Un hito que impacta en toda la red asistencial del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca (SSVQP) es la próxima apertura del Hospital Provincial Marga Marga, lo que ya reorganizó el mapa de derivaciones de los pacientes de la provincia.

El mapa de derivación es una herramienta que organiza los flujos de atención y define hacia qué establecimiento debe ser derivado un usuario, de acuerdo con la especialidad que necesita, la cartera de servicios disponible y la capacidad resolutiva de cada centro de salud según complejidad.

En el SSVQP, este instrumento permite que la red funcione de manera coordinada, favoreciendo una atención más oportuna, equitativa y eficiente para nuestros usuarios.

Beatriz Funes, profesional del Departamento de Gestión Asistencial del SSVQP, explicó que la red está organizada por niveles de atención, la mayoría de las personas ingresa al sistema de salud a través de la Atención Primaria de Salud (APS) y cuando un paciente necesita una evaluación o tratamiento más especializado, es derivado al nivel secundario o terciario, dependiendo de su condición, para luego, una vez cumplida dicha prestación, sea devuelto a su origen, lo que se denomina contraderivación o contrarreferencia

Los hospitales de mayor complejidad del Servicio de Salud mantienen una cartera de distintas especialidades por territorio y como red, por lo que el usuario o paciente, al ingresar a una atención de salud ingresa a un sistema que tiene niveles de atención: “Vivimos un hito súper importante hace unos meses en la red para la Provincia, con el nuevo Hospital Marga Marga, que prontamente vamos a tener en producción. Ya en ese momento, las comunas de Limache y Olmué se redireccionaron hacia el Hospital de Quilpué para las consultas de nueva de especialidad”, explicó la profesional.

Las derivaciones se realizan siguiendo criterios técnicos establecidos: los pacientes con patologías GES tienen prioridad de acuerdo con los plazos definidos por la ley, mientras que las derivaciones no GES, se priorizan según criterios clínicos y la disponibilidad de atención.

PROCESO PASO A PASO

El proceso comienza cuando el profesional de salud evalúa al paciente y determina si requiere atención especializada. Luego, se genera la interconsulta, que es revisada en el establecimiento de origen y priorizada por el establecimiento receptor, se agenda la atención y finalmente, el paciente acude a su control o procedimiento.

Para facilitar este camino, el mapa de derivación permite a los equipos de salud conocer rápidamente a qué establecimiento debe ser derivado cada paciente, evitando errores, disminuyendo los tiempos de espera y haciendo más eficiente la atención.

La profesional agregó que “próximamente, una vez que el Hospital Provincial Marga Marga vaya aperturando la oferta de especialidades, se va a ir reconvirtiendo el mapa de lo que todavía se mantiene tanto en el Hospital Gustavo Fricke como en el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca”.

Tal como se detalla, algunas prestaciones se mantienen en sus centros de atención originales. Prestaciones, como las asociadas a otorrinolaringología, oftalmología No GES que no existe hoy en el Hospital de Quilpué, se incorporarán en el mediano plazo al Hospital Provincial, marcando una línea de derivación nueva y más cercana para los pacientes de la provincia.

Otro tanto ocurrirá con la retinopatía diabética para la consulta nueva de especialidad, que seguirá abordándose en el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca en atención al manejo de sus especialistas. Otras especialidades médicas y odontológicas se trasladarán progresivamente al nuevo recinto.

Cabe hacer presente que el objetivo final es asegurar la continuidad de la atención, optimizar el uso de la red asistencial y garantizar que los pacientes reciban una atención oportuna, segura y de calidad.

PURANOTICIA