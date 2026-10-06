Hospital Marga Marga prepara traslado de pacientes desde Quilpué en una sola jornada: meta es 30 minutos por paciente

El traslado de los pacientes desde el Hospital de Quilpué hacia el nuevo Hospital Provincial Marga Marga se prepara para concretarse en una sola jornada, uno de los principales desafíos que enfrentan los equipos encargados de la puesta en marcha del recinto que atenderá a usuarios de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué.

Tras el simulacro desarrollado en agosto, los equipos clínicos y operativos perfeccionan el plan que se utilizará cuando se defina la fecha del denominado "Día D".

La meta establecida es que el desplazamiento de cada paciente se complete en aproximadamente 30 minutos, considerando el período comprendido desde que abandona su cama en el Hospital de Quilpué hasta que llega a Villa Alemana.

La subdirectora de Gestión del Cuidado del Hospital de Quilpué y coordinadora del traslado clínico del Hospital Provincial Marga Marga, Alejandra Ramos, explicó que "una vez que tengamos ya definida la fecha del “Día D”, hay que retomar todas las tareas que hicimos para el simulacro, que son las coordinaciones con la Delegación Provincial, ya que ellos son quienes coordinan con Carabineros, Bomberos, las Municipalidades, y, por sobre todo, el Troncal Sur, para poder contar nuevamente con nuestro camino seguro o pasadizo sanitario, para poder optimizar la velocidad y el trayecto de las ambulancias desde Hospital de Quilpué al Hospital Marga Marga".

El operativo requerirá una coordinación con distintos organismos e instituciones de la red asistencial, además de ambulancias provenientes de la Atención Primaria y equipos SAMU de la región y del nivel metropolitano. Precisamente, el simulacro permitió detectar aspectos que requieren ajustes antes de ejecutar el traslado definitivo. Esas observaciones están siendo incorporadas al plan para reducir los tiempos y asegurar el funcionamiento coordinado del procedimiento de traslado.

En paralelo al diseño del operativo, el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca (SSVQP) continúa avanzando en las distintas exigencias necesarias para la puesta en funcionamiento del nuevo hospital.

El director del organismo, Alfredo Molina, destacó que "el equipo de Puesta en Marcha del Hospital Marga Marga tiene todo bien planificado. Si bien, en estos procesos, que son procesos bastante complejos, el echar a andar un hospital nuevo no es algo tan sencillo. Sabemos que a la hora de hacer este cambio e implementar las atenciones, necesitamos contar con las autorizaciones sanitarias correspondientes, y estamos en eso, ultimando algunos detalles y poder cumplir con los tiempos que tenemos previstos".

El nuevo recinto también contempla medidas para facilitar el acceso de los usuarios una vez que comience a funcionar. Para ello se desarrollan coordinaciones con la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso destinadas a reforzar la conectividad mediante recorridos, frecuencias y horarios del transporte público.

Entre las alternativas consideradas se encuentra un nuevo servicio de buses desde Olmué y Limache hacia el hospital, además de opciones de taxis colectivos y una mayor coordinación con EFE Valparaíso. También se contempla adaptar progresivamente los horarios de citación de pacientes a la disponibilidad de transporte, especialmente en el caso de quienes viven en sectores rurales o alejados.

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