Hospital Marga Marga: habilitación avanza, pero accesos y transporte mantienen en alerta a la provincia

La esperada puesta en marcha del Hospital Provincial Marga Marga enfrenta su recta final, pero también uno de sus mayores desafíos: cómo garantizar un acceso expedito para miles de usuarios de la provincia. Desde las concejalías de Quilpué y Villa Alemana advierten que, aunque la infraestructura está prácticamente lista, persisten serias problemáticas de conectividad que deben resolverse antes de su plena operación.

UN PROYECTO DE LARGA DATA

Para el concejal de Quilpué, Renzo Aranda, se trata de una iniciativa que lleva más de una década en discusión.

“El proyecto del Hospital Marga Marga es muy antiguo. Incluso antes de ser concejal ya estaba en carpeta y se visualizaba como uno de los megaproyectos donde el Estado iba a invertir en gran infraestructura hospitalaria”, recuerda.

En sus inicios, la discusión se centró en la ubicación: Quilpué o Villa Alemana. Finalmente, esta última comuna ofreció un terreno cercano al Troncal Sur y paralelo a la avenida Marga Marga (Matudana), lo que inclinó la balanza. Sin embargo, el predio presentaba complejidades, pues antiguamente habría funcionado como vertedero, lo que obligó a extensos procesos de saneamiento para obtener la recomendación técnica y social.

Según Aranda, el error estuvo en que la planificación priorizó el edificio hospitalario, pero no los accesos.

“Debió comenzar junto con la construcción la ejecución de obras civiles y viales que permitieran conectividad. Solo se preocuparon de lo clínico y no de los accesos”, afirma. A su juicio, la falta de un acceso directo y eficiente desde el Troncal Sur complejiza la llegada de pacientes frecuentes y usuarios crónicos, que deberán trasladarse de manera cotidiana.

TRANSPORTE PÚBLICO Y CONECTIVIDAD: EL TALÓN DE AQUILES

Desde Villa Alemana, el concejal Alejandro Gazmuri coincide en el diagnóstico: hoy no existe un sistema de transporte público adecuado que garantice el acceso desde comunas como Limache, Olmué o sectores de Quilpué.

“Hemos señalado que no hay acceso público suficiente. Va a ser muy difícil llegar al hospital”, sostiene, recordando que ya el año pasado se opusieron a una inauguración anticipada por no existir las condiciones técnicas necesarias.

Gazmuri añade que, si bien el recinto cuenta con acceso expedito para ambulancias por avenida Marga Marga, el problema radica en el acceso del ciudadano común. A esto se suma la falta de infraestructura vial complementaria, cuyo proyecto —según indica— ya estaría diseñado, pero requiere financiamiento para su ejecución.

ESTACIONAMIENTOS Y COLAPSO VEHICULAR

Otro punto crítico es la capacidad de estacionamientos. El hospital contempla cerca de 500 cupos para una dotación estimada de 2.000 funcionarios, lo que anticipa un posible colapso vehicular en el sector.

“Ni la misma gente que va a trabajar va a poder estacionar. Se va a generar congestión”, advierte Gazmuri.

Como alternativa, el municipio evalúa habilitar un terreno municipal colindante para ampliar la oferta de estacionamientos, evitando procesos de expropiación.

¿CUANDO COMENZARÁ A OPERAR?

Respecto a los plazos, Aranda proyecta que el hospital debería iniciar operaciones durante 2026, aunque con un periodo de ajustes operacionales que podría extenderse entre 18 y 24 meses.

“Este hospital es al menos 20 veces el tamaño del Hospital de Quilpué. Readecuar todos los procedimientos clínicos, administrativos y bases de datos va a tomar tiempo”, explica.

En paralelo, se deberán fortalecer los dispositivos de atención primaria comunal —como SAR y otros centros— para articular adecuadamente la red con el nuevo recinto provincial.

En cuanto al futuro del Hospital de Peñablanca, se prevé un eventual cierre o reconversión, ya que sus prestaciones serían absorbidas por el Hospital Marga Marga, considerando que ambos se ubican en la misma comuna.

EL DESAFÍO PENDIENTE

Más allá de las diferencias sobre el origen del proyecto y las decisiones administrativas adoptadas en gobiernos anteriores, ambos concejales coinciden en que la prioridad es evitar que el moderno recinto —considerado uno de los más avanzados de la zona— se transforme en un “elefante blanco”.

La habilitación del Hospital Marga Marga no solo implica abrir sus puertas, sino garantizar que la comunidad pueda llegar a ellas sin obstáculos. La infraestructura está prácticamente lista; ahora, el desafío es que la conectividad y la planificación urbana estén a la altura de una inversión histórica para la salud provincial.

PURANOTICIA