Hospital Fricke y Carabineros de Viña del Mar coordinan mejoras en seguridad para funcionarios y usuarios

Carabineros visitó las dependencias del Hospital Dr. Gustavo Fricke, en Viña del Mar, como una estrategia –que también mantienen con el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso- que busca orientar a las empresas de seguridad sobre la disposición de su personal en puntos claves que potencien la seguridad de usuarios y el personal.

La subdirectora de Gestión del Usuario, Sandra Aroca, indicó que "este es un trabajo mancomunado con Carabineros y el Hospital porque estamos en un proceso de revisión de nuestros sistemas de seguridad, tanto en el interior del establecimiento, como en el trabajo con el exterior. La visita de hoy día tenía el objetivo de supervisarnos y que analizaran nuestro proceso de vigilancia, todo esto, con la finalidad de favorecer la seguridad de los funcionarios, de los pacientes y usuarios que circulan en el establecimiento”.

Por su parte, el coronel Robert Morales, jefe de seguridad privada de Carabineros de Viña del Mar, enfatizó que "esto se debe a una reunión que solicitó el director del Hospital, para ver las medidas de seguridad y poder reforzarlas, tanto de las personas que trabajan en este centro asistencial, como también de los usuarios. Hemos visto las facciones de los guardias de seguridad, también estuvimos en la central de cámaras que tiene el hospital, con una cantidad importante".

"Con esa visita podemos orientar a la empresa de seguridad, y quizás poder cambiar algunas facciones para el Hospital y así fomentar que el personal esté mucho más resguardado. Es un trabajo constante, nosotros, como institución, tenemos la mejor de las voluntades de poder orientar y ayudar al Servicio de Salud de aquí de Viña del Mar, y no me cabe ninguna duda que esto va a dar buenos resultados”, acotó.

PURANOTICIA