Hospital Fricke de Viña del Mar entrega recomendaciones para disfrutar las Fiestas Patrias sin restricciones

Junto a las Fiestas Patrias vienen los choripanes, las empanadas, los asados, la chicha y los terremotos, alimentos altamente calóricos que abren el debate acerca de cuánto comer, si acaso llevar un control estricto de lo que ingerimos, comer con tranquilidad o bien, compensar con una exigente rutina de ejercicios.

Madelen Ramírez, nutricionista del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, afirma que no es recomendable restringirse durante las festividades y que lo ideal es incorporar frutas y verduras, además de mantenerse hidratado durante estos días feriados para poder añadir después el resto de la buena mesa propia de septiembre.

“Hay que aprender a observar las señales de hambre y de saciedad, saber cuándo parar para no comer demás, y principalmente tener una alimentación consciente. Es importante que la gente entienda que una celebración no va a definir tu salud, es una oportunidad para disfrutar, para compartir, comer y posteriormente a la celebración volvemos a nuestra rutina habitual y a centrarnos en que el foco debe estar en los hábitos sostenibles en el tiempo”, sostuvo la especialista.

Con respecto al ejercicio, añadió que “no se tiene que ver como una compensación de lo que comí o bebí, porque al final convertimos el ejercicio físico en un castigo. El ejercicio físico tiene beneficios en la salud independientemente del peso corporal. Yo recomendaría que se pudiera incluir dentro de las Fiestas Patrias pero como pero como una recreación y disfrute. Una celebración de uno o dos días no va a tener mucha repercusión en nuestra vida a posterior, al final una alimentación saludable debería incorporar celebraciones y comidas sociales y ello no determina un patrón alimentario”.

La indicación para los pacientes con patologías crónicas es que acudan a sus controles con anticipación y en el caso de quienes padecen diabetes, “es importante no saltarse horarios de comida, incluir buenas fuentes de fibra como frutas y verduras, y que sepan reconocer cuando hay una hipoglicemia o hiperglicemia, y reconocer síntomas”.

Madelen agregó que es importante que conozcan “a grandes rasgos qué alimentos tienen restringidos o tienen que moderar y adecuarlos al contexto, porque tal vez se pueden comer, pero distintos en cuánto por ejemplo a preparación”.

De esta manera, el llamado es a la alimentación consciente para evitar episodios que pongan en riesgo la salud de la población y, ante una intoxicación alimentaria, acercarse a los centros de atención primaria de salud, o acudir a las unidades de emergencia del hospital.

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