Hospital fantasma anunciado por el Presidente Boric en Putaendo desata la ira de la diputada Barchiesi: "Esta es una mentira grotesca"

Continúan las repercusiones tras la Cuenta Pública a la Nación efectuada por el Presidente Gabriel Boric este domingo 1 de junio en el Congreso Nacional en Valparaíso.

Mientras abordaba temáticas relacionadas a salud, el Mandatario sostuvo que su Gobierno había concretado la entrega de una serie de hospitales públicos.

"Nuestro Gobierno ha concretado la entrega de hospitales en Putaendo, Quillota-Petorca, Carahue, Huasco, Curicó, Makewe-Padre Las Casas, Alto Hospicio, San Antonio, Casablanca, Collipulli, Lonquimay y Villarrica", indicó el Jefe de Estado.

Esto desató la molestia de la diputada Chiara Barchiesi, quien recordó que en Putaendo no hay ningún hospital nuevo y que lo único que existe es la inauguración de un proyecto de mejoramiento del actual recinto psiquiátrico de salud, cuyas obras fueron iniciadas bajo el gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

A juicio de la parlamentaria del Partido Republicano, esto dista completamente de representar una "entrega" como la que afirmó el Presidente Gabriel Boric.

"Esta es una mentira grotesca. No se ha construido nada, no hay obras, no hay entrega. Boric celebró un hospital que no existe. Es una burla a la gente de Putaendo y una grave falta a la verdad en cadena nacional", comentó Barchiesi.

La representante del Distrito 6 de la región de Valparaíso agregó que, "para colmo, lo único que se proyecta a futuro en salud en esta comuna, es un Cesfam, no un hospital, y ni siquiera ha comenzado su construcción porque está a la espera de resoluciones arqueológicas. Es decir, el Presidente le mintió a todo Chile".

También expuso que "no hay voluntad política ni compromiso real con nuestra zona. Si el Presidente es capaz de inventar hospitales que no existen es porque ha perdido completamente la conexión con las necesidades más básicas de la gente”.

Finalmente, la Diputada de oposición adelantó que exigirá explicaciones al Ministerio de Salud y que solicitará antecedentes oficiales respecto del supuesto hospital entregado, sentenciando que "no vamos a permitir que se juegue con la salud de nuestra gente. Putaendo merece hechos, no mentiras".

Cabe hacer presente que el concejal Sebastián Caldera subrayo que "en Putaendo no hay hospital nuevo. No hay obras. Solo promesas que se repiten una y otra vez", mientras que el core Fernando Astorga planteó que "lo que hizo Boric es impresentable. En Putaendo no hay un nuevo hospital, y él lo sabe".

PURANOTICIA