Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar puso a prueba sus protocolos en simulacro de terremoto con posterior tsunami

En el marco del simulacro de terremoto con posterior tsunami, organizado por el Senapred, en el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar sonó la alerta SAE e inmediatamente por los parlantes se transmitió un mensaje que decía que "debido a la alerta de tsunami simulada se activan los protocolos de evacuación vertical para los pisos de áreas inundables. Favor proceder con la evacuación vertical a sus zonas de seguridad”. Así, rápidamente comenzó el despliegue para desocupar el piso 0.

Las unidades de Emergencia Adulto, Infantil y de Alto Riesgo Obstétrico desalojaron a algunos pacientes que con camillas subieron por las escaleras hasta el piso siguiente; ello mientras el nivel 2, de hospitalizaciones complejas, compuesto por la Unidad de Paciente Crítico Pediátrico, Adulto y Cardiovascular, abandonaban también su ubicación hasta un área segura por un amago de incendio. Los pisos superiores por su parte, se sometieron al ejercicio de falla eléctrica, evacuando igualmente a puntos seguros del establecimiento.

Maniobras que fueron ejecutadas con pacientes voluntarios y actores, guiados por equipos clínicos y de prevención de riesgos, que en minutos lograron su cometido: movilizar a usuarios y funcionarios a un lugar seguro.

El Dr. Felipe Verscheure, fue el coordinador del simulacro de evacuación, sostuvo que "el ejercicio tuvo un resultado muy positivo. Se movilizó a una gran cantidad de funcionarios que participaron de esta actividad y que nos permitieron poner a prueba nuestros planes locales de respuesta frente a emergencias y con ello poder inculcar a nuestra comunidad una cultura de la preparación para los desastres y una mejora continua de nuestros procesos de evacuación, tanto para nuestros pacientes como para la familia y los funcionarios del hospital”.

La directora (s) del Hospital Dr. Gustavo Fricke, la Dra. Tatiana Aldunate, comentó que "como organización laboral somos la más grande de la Quinta Región, con más de 2.500 funcionarios activos en el día de cualquier desastre, que tienen la misión de estar a cargo de pacientes que están enfermos. Por lo tanto, todo este tipo de ejercicios nos pone a prueba. Lo bueno de los equipos, es que aparecen líderes innatos en un momento en que muchas veces puede pasar de una hora inhábil, y los líderes formales no están. A pesar de todo este plan A, plan B y plan C que podamos organizar, pueden surgir situaciones críticas, y vamos a tener que estar preparados mentalmente para afrontarlos”.

Un exitoso simulacro regional que localmente activó un universo importante de funcionarios del hospital más complejo de la red asistencial del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca, quienes mostraron estar preparados ante la llegada de un tsunami.

