Este viernes se llevará a cabo el ensayo de fuegos artificiales por Año Nuevo en Viña del Mar

Este viernes 26 de diciembre se llevará a cabo el ensayo del espectáculo pirotécnico para recibir el Año Nuevo 2026.

El evento se desarrollará alrededor de las 21:00 horas en el sector de la Playa del Deporte en Las Salinas (Punta Osas), punto de lanzamiento que se incorpora a partir de este año y que tendrá 7 lugares desde donde lanzarán los fuegos artificiales, el ensayo durará más de 5 minutos.

La actividad será supervisada por autoridades policiales y navales comunales, encabezadas por la alcaldesa Macarena Ripamonti, desde las dependencias de la Academia Politécnica Naval, lo que permitirá monitorear este nuevo punto de lanzamiento en tierra.

En este ensayo se podrán visibilizar los colores y diseños que se presenciarán la madrugada del 1 de enero y tal como se exigió al proveedor del servicio, los elementos priorizarán los efectos visuales y lumínicos por sobre el estruendos y el ruido, además de utilizar elementos 100% reciclables para la confección de las carcasas.

SHOW AÑO NUEVO

Cabe recordar que el espectáculo pirotécnico de Año Nuevo en el Mar, está a cargo de la empresa colombiana El Vaquero, por los próximos tres años.

El show de recibimiento del año 2026 tendrá una duración del orden de los 20 minutos, y la pirotecnia será lanzada desde los 6 puntos marítimos que son Recreo, Caleta Abarca, Avenida Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros, y desde el nuevo punto terrestre en Las Salinas y Reñaca.

Para este nuevo espectáculo, el proveedor ha tomado en cuenta las características técnicas del escenario a fin de potenciar la cobertura visual del show y así pueda ser disfrutado visualmente tanto en la costa, como desde la parte alta, para lo cual se utilizarán elementos de mayor altura y amplitud visual.

Los elementos configurarán diversos e innovadores efectos lumínicos de diseños y colores con más de 300 combinaciones (palmas, perlas, peonias, corazones, crisantemos, anillos, sauces, etc), que de acuerdo a la empresa, no han sido utilizados en Chile antes y que generará una interesante coreografía sincronizada desde todos los puntos de lanzamiento, que es exclusiva para Viña del Mar.

Destacar además que se usará pirotecnia de bajo impacto de ruido -para resguardar a las personas, el medio ambiente y a las mascotas- y considera elementos amigables con el medio ambiente (Ecofriendly), que no utiliza plástico en los productos, ya que son cartón biodegradable en su totalidad. También se han eliminado las bombas de ruido y se han bajado los decibeles de los elementos convencionales.

PURANOTICIA