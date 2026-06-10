Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar celebra nueva acreditación y destaca el trabajo de más de 4 mil funcionarios

El Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar celebró la tercera acreditación que recibe el recinto asistencial tras cumplir con el 100% de las características obligatorias que le eran aplicables y con el 99% de las que fueron aplicadas en su evaluación.

El director Juan Carlos Gac señaló que “estamos muy contentos y orgullosos de los funcionarios del hospital que han logrado una reacreditación para nuestro establecimiento. Más de cien referentes, jefes de servicio, 4 mil personas que, directa o indirectamente, trabajan en reacreditar al establecimiento. Esta es una tarea en la que participaron durante muchos meses, y que nos da mucho orgullo de hoy nos presentarnos ante la comunidad como un hospital que se reacredita nuevamente”.

En tanto, la agente zonal de la Superintendencia de Salud, Jacqueline Osorio, comentó que “en el caso del Hospital Dr. Gustavo Fricke, su tercera acreditación la ha cumplido con un gran porcentaje, cumpliendo con el 100% de las características obligatorias y el 99% de las características que le fueron aplicadas. Es altamente meritorio y valorado, así que no queda más que felicitarlos y seguir instando a que sigan caminando por esta senda de la cultura en la calidad de la atención”.

En la instancia, además, se realizó un llamado a la comunidad funcionaria a estar preparados para el próximo proceso de acreditación para el año 2028.

Sobre esto, el encargado de Calidad del Paciente del hospital, Giorgio Riffo, manifestó que “el logro de la acreditación de un hospital de estas características no pasa por una unidad en particular, pasa por el esfuerzo de todos aquellos que, de manera directa o indirecta, participaron en este logro”.

Vale indicar que la acreditación constituye un proceso de evaluación externa que verifica el cumplimiento de estándares destinados a garantizar una atención segura y de calidad para las personas. De igual forma, se indicó que este reconocimiento es el resultado del trabajo comprometido de miles de funcionarios y funcionarias que día a día ponen a los pacientes en el centro de su quehacer.

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