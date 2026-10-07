Hospital de La Calera se apoya en La Cruz para reducir listas de espera por hipoacusia y evaluar uso de audífonos

En el marco del trabajo colaborativo de la red asistencial y de la Comisión de Trabajo Territorial (CTT), el Hospital Dr. Mario Sánchez de La Calera implementó una estrategia destinada a contribuir a la reducción de la lista de espera no GES de pacientes que requieren evaluación por hipoacusia, particularmente aquellos que necesitan un procedimiento audiológico para determinar la eventual indicación de audífonos.

La iniciativa se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el hospital, la Atención Primaria de Salud, el Municipio de La Cruz y la plataforma Hospital Digital del Minsal, permitiendo aprovechar las capacidades y recursos disponibles en los distintos establecimientos de la red, transformándose en una alternativa que permita avanzar en la resolución de la patología de manera más oportuna.

El acuerdo contempla que el Departamento de Salud de la Municipalidad de La Cruz facilite el equipamiento y la infraestructura necesarios para realizar los exámenes audiológicos, incluyendo la cámara silente, mientras que el Hospital Dr. Mario Sánchez dispondrá de un tecnólogo para efectuar los procedimientos.

El director recinto asistencial calerano, Haroldo Faúndez, señaló que "aquí hay un trabajo de la microrred, en el contexto de la Comisión de Trabajo Territorial, donde nos integramos con la Atención Primaria y con Hospital Digital. En este caso, hemos realizado un procedimiento para resolver lista de espera no GES de hipoacusia, es decir, pacientes que requieren ser atendidos en la especialidad de otorrinolaringología y que necesitan una evaluación audiológica para determinar el uso o no de audífonos”.

Junto a ello, agregó que "nuestro hospital no cuenta con el equipamiento necesario para realizar este examen, pero la Municipalidad de La Cruz, a través de su Departamento de Salud, dispone de la infraestructura y del equipamiento. Nosotros ponemos a disposición un profesional, que es un tecnólogo, para que los exámenes se realicen en La Cruz. De esta manera, estamos utilizando las capacidades que existen en nuestra red para avanzar en la resolución de nuestros pacientes".

Una vez realizado el procedimiento, los resultados son incorporados al proceso de evaluación correspondiente, con apoyo de especialistas a través de la plataforma Hospital Digital del Ministerio de Salud. En aquellos casos en que se determine la necesidad de utilizar audífonos, el paciente continúa su proceso de atención en el Hospital BiprovincialQuillota Petorca, donde se dispone de la prestación correspondiente.

Faúndez sostuvo que "creemos que este es un ejercicio que tenemos que seguir profundizando en nuestra red. Hoy lo estamos haciendo para la hipoacusia, pero existen otras prestaciones en las que también deberíamos avanzar en esta integración y vinculación de la red”.

Cabe hacer presente que esta modalidad de trabajo responde a una de las principales características de los hospitales comunitarios y de baja complejidad, que cuentan con una oferta de especialidades más acotada y requieren apoyarse en otros establecimientos de la red para resolver las necesidades de sus usuarios.

“Los hospitales comunitarios, los hospitales de baja complejidad, no disponen de muchas especialidades. Nosotros tenemos algunas especialidades acá, pero no contamos, obviamente, con otorrino, que son especialidades más escasas. Es ahí donde recurrimos a las células de Hospital Digital, que nos proveen especialistas para este tipo de casos”, sostuvo Faúndez.

De esta forma, se fortalece el trabajo en red, evitando que los pacientes realicen desplazamientos innecesarios y aprovechando de manera coordinada los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura disponibles en los distintos niveles de atención de salud en la provincia de Quillota.

PURANOTICIA