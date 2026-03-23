Fallece joven que fue brutalmente golpeada y atropellada tras un conflicto vial en la Av. España de Valparaíso

Una violenta agresión ocurrida en plena avenida España de Valparaíso terminó con la muerte de una joven de 21 años, luego de un incidente de tránsito que derivó en un ataque de extrema violencia.

De acuerdo con lo informado por el Hospital Carlos Van Buren, la víctima “se encontraba en riesgo vital con un severo traumatismo encéfalo craneano”, permaneciendo internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El hecho se registró a la altura del sector Barón, donde la joven identificada como Camila Ponce se desempeñaba como conductora de una aplicación de transporte cuando protagonizó una discusión con otro automovilista.

Según los antecedentes preliminares, el sujeto —quien se desplazaba en un jeep color plomo– lanzó un objeto que impactó el vehículo de la conductora, desatando una persecución por Av. España en dirección a Viña del Mar.

Lejos de detenerse, el conflicto escaló rápidamente. Ambos conductores se encontraron en reiteradas ocasiones hasta que descendieron de sus vehículos. En ese momento, el agresor atacó brutalmente a la joven, golpeándola hasta dejarla en el suelo y posteriormente atropellándola antes de darse a la fuga.

Al momento de la agresión, la víctima se encontraba trabajando y transportaba a un pasajero, quien sería un testigo clave para esclarecer lo ocurrido.

El caso ha generado conmoción en la comunidad y reabre el debate sobre la violencia vial y la seguridad de quienes trabajan en plataformas de transporte. En tanto, las autoridades continúan las diligencias para dar con el paradero del responsable.

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