Hospital Biprovincial Quillota - Petorca adopta plan de contigencia ante extenso fin de semana de celebraciones patrias

Desde hace algunas semanas que el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca, principal recinto asistencial de la zona, viene ultimando detalles de lo que será el largo fin de semana de festejos patrios que se avecina en estos días. Para ello el establecimiento de calle O´Higgins ha preparado un Plan de Contingencias que permita contar con el personal, insumos y medicamentos necesarios de manera de dar respuesta ante cualquier requerimiento sanitario de las comunidades de ambas provincias.

Además del trabajo en red desplegado por el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca en el que se enmarca el actuar hospitalario, la idea ha sido disponer de los turnos que estarán velando por la salud y bienestar de la zona desde este miércoles 17 hasta el domingo 21, por lo que la Dirección ha trabajado con la debida antelación de manera de prever y dar respuesta a cualquier contingencia.

No obstante lo anterior, el llamado desde el hospital es a que la población adopte medidas de autocuidado, pues si bien el Hospital Biprovincial se encuentra operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y los 365 días del año, la idea es que la comunidad celebre con moderación para evitar llegar hasta la Urgencia hospitalaria, la que en estas fechas ve incrementadasu demanda asistencial.

Así lo ratificó el director Eduardo Lara, quien señaló que "nuestro centro asistencial está preparado para poder atender cualquier contingencia que se genere en estas fiestas de 18 de septiembre. Como Director del Hospital Biprovincial invito a toda nuestra comunidad usuaria a celebrar estas Fiestas Patrias con responsabilidad, y principalmente con autocuidado para evitar todos los accidentes que pudieran ser prevenibles en estas festividades familiares”, sostuvo la autoridad hospitalaria.

RECOMENDACIONES

Por su parte, el Jefe de la Unidad de Emergencias del Hospital Biprovincial, Dr. Patricio Núñez, comentó que "vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho siempre, 24 horas, los 7 días de la semana, con todas las unidades y box dispuestos para poder recibir pacientes críticos y de mayor complejidad de las dos provincias, y si requirieran apoyo el resto de los hospitales de la red del SSVQ; y estamos preparados y capacitados para poder recibir la afluencia de público que llegue, pero siempre recordar las medidas de prevención”, puntualizó el médico urgenciólogo.

Así, varios han sido los llamados de parte de las autoridades en torno a las medidas de autocuidado para estas festividades, las que nunca están demás reiterar apuntando a una toma de conciencia de parte de la población. Uno de los principales llamados es a beber y comer con moderación durante estos cinco días de festejos patrios, pues los principales motivos de consulta en los servicios de urgencia se deben a intoxicaciones alcohólicas o alimentarias en estas fechas. Otro de los énfasis es señalar que, si alguien va a beber, no debe conducir pues la posibilidad de poner en riesgo al conductor, sus acompañantes,peatones u otros automovilistas se incrementa de manera considerable con alcohol en el cuerpo.

En los días previos también se ha visto a personal de la autoridad sanitaria fiscalizando carnicerías y locales de expendio de alimentos, por lo que la recomendación apunta a comprar en lugares establecidos y con las condiciones de higiene y preservación de alimentos adecuada. Además, las autoridades de salud también hacen el llamado a los enfermos crónicos a mantener sus patologías de base controladas, y evitar los excesos durante estas festividades consumiendo las porciones y alimentos recomendados por sus tratantes.

