Horror en Valparaíso: hombre fue asesinado en brutal ataque cortante directo al cuello

Un hombre de 54 años fue asesinado durante la madrugada de este sábado 21 de marzo en el sector alto del cerro Los Placeres, en Valparaíso, hecho que es investigado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la unidad especializada, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística, se trasladaron hasta calle Cabritería Norte para realizar las primeras diligencias en el sitio del suceso.

En el lugar, y tras el trabajo conjunto con el médico criminalista de la policía civil, se logró establecer que la víctima corresponde a un ciudadano chileno de 54 años, quien no registraba antecedentes policiales.

De acuerdo con el examen externo del cuerpo, el hombre presentaba dos heridas cortantes en la zona del cuello, las que le habrían provocado la muerte a raíz de un shock hipovolémico.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, detalló que, tras el trabajo en el sitio del suceso, precisaron que la víctima presentaba lesiones cortantes en la región cervical, compatibles con la causa de muerte.

"Al examen del médico criminalista, presentaba dos heridas cortantes a nivel de la región cervical y su causa de muerte estaría en correspondencia con un shock hipovolémico por estas heridas cortopenetrantes en la región cervical", indicó.

Los equipos especializados continúan desarrollando diligencias investigativas, entre ellas el levantamiento de testimonios, empadronamiento de vecinos y revisión de cámaras de seguridad, con el objetivo de esclarecer la dinámica del crimen, además de identificar a él o los responsables del hecho.

Cabe hacer presente que todos los antecedentes recabados serán puestos a disposición del Ministerio Público, que dirige y coordina la investigación del asesinto.

PURANOTICIA