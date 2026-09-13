Horror en Quintero: ataque a balazos en plena vía pública termina con la vida de un sujeto de 20 años en Loncura

Un sujeto de 20 años, de nacionalidad chilena, perdió la vida durante la noche de esté sábado en la comuna de Quintero, en la región de Valparaíso, tras un ataque a balazos registrado en la vía pública. Mientras que, un segundo sujeto también de nacionalidad chilena, terminó herido con un proyectil balístico en una de sus extremidades inferiores, pero se encuentra fuera de riesgo vital.

De acuerdo a las primeras diligencias llevadas a cabo por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, los hechos se habrían producido mientras las víctimas se trasladaban al interior de un vehículo por la Ruta F-212, a la altura del sector Loncura, momento en que sujetos desconocidos los atacaron desde otro automóvil en movimiento.

Los individuos efectuaron una cantidad indeterminada de disparos en contra del vehículo en donde se trasladaban las víctimas, para posteriormente darse a la fuga en dirección desconocida.

El fallecido fue herido con un impacto de proyectil balístico en la zona anterior del tórax, perdiendo la vida en el Hospital Adriana Causiño de la comuna. Personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, en coordinación con el equipo de crimen organizado y homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Valparaíso, se encuentran desarrollando diligencias investigativas para poder establecer tanto la dinámica de los hechos, como las identidades de los atacantes.

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