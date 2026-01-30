Horas extras vuelven a sacudir al Municipio de Viña del Mar: Contraloría detecta pagos en exceso y otras que no fueron acreditadas

La Contraloría Regional de Valparaíso llevó a cabo una auditoría y examen de cuentas a los gastos, uso de recursos y transferencias otorgadas por la Municipalidad de Viña del Mar entre los meses de enero y septiembre de 2024, detectando algunos incumplimientos relacionados al pago de horas extraordinarias no acreditadas y pagadas en exceso, así como también al uso reiterado del nombre e imagen de la alcaldesa Macarena Ripamonti, entre otras situaciones que pasaremos a detallar.

A través de un informe de 105 páginas –al que accedió Puranoticia.cl– el órgano fiscalizador del Estado explica que resolvió efectuar una auditoría y examen de cuentas en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y para promover la transparencia, rendición de cuentas y velar por el cuidado y buen uso de los recursos municipales.

En lo específico, se buscaba verificar que las compras de bienes y servicios efectuados por la casa edilicia –además de los gastos en personal– se hayan realizado conforme a la normativa vigente, se encuentren acreditados, se hayan registrado contablemente, cuenten con la documentación de respaldo y no tengan relación con actividades de campaña electoral ni con publicidad y/o difusión de estas. Pero también para determinar el estado de las transferencias y comprobar el correcto uso de bienes, vehículos y recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos de la entidad comunal.

HORAS EXTRAS

Una de las primeras observaciones realizadas tiene que ver con el pago de horas extraordinarias no acreditadas y pagadas en exceso, por lo que la Contraloría ordenó a la Municipalidad de Viña del Mar aclarar o efectuar los descuentos correspondientes, lo que tendrá que ser acreditado debidamente.

Asimismo, la investigación da cuenta de algunos incumplimientos sobre recursos humanos, donde se detectó a funcionarios que no registraron su asistencia, omitieron el registro de ingreso o salida de su jornada laboral, registraron su salida antes del término de la jornada o incurrieron en atrasos.

Según explicó Contraloría, son conductas que constituyen una infracción a la ley N° 18.883, que impone a los funcionarios el deber de cumplir con la jornada y el horario establecidos para el desempeño de sus funciones, motivo por el cual se instruyó al Municipio a efectuar los descuentos correspondientes, lo que deberá ser acreditado.

IMAGEN DE LA ALCALDESA

De igual manera, se observó un uso reiterado del nombre e imagen de la alcaldesa Macarena Ripamonti, tanto en invitaciones a diversas actividades municipales como en publicaciones realizadas en la red social Facebook, administrada por la entidad edilicia.

Frente a esta situación, se instruyó al Municipio de Viña del Mar que debe abstenerse de continuar con dicha práctica, ya que "constituye una vulneración a lo dispuesto en el dictamen N° E545210, de 2024, de esta Entidad Fiscalizadora".

CONTRATACIONES

Luego, la investigación apunta a contratos a honorarios que no detallan las tareas encomendadas, además de detectar inconsistencias entre los cometidos descritos en los informes de actividades y los contratos a honorarios respectivos. Frente a ello, deberán adoptar medidas para evitar la reiteración de este tipo de situaciones.

También se menciona una contratación a honorarios en programas comunitarios para el desarrollo de labores propias de la gestión interna del Municipio, por lo que deberán velar por el estricto cumplimiento de los dictámenes que dispone que la procedencia de estas contrataciones está supeditada a que las funciones se encuentren debidamente acotadas al desarrollo de actividades específicas del respectivo programa.

El estudio también constató falta de control de la jornada laboral pactada en contratos a honorarios, por lo que se instruyó al Municipio a velar por el cumplimiento del dictamen que establece que en los casos en que se disponga una “jornada de trabajo” a quienes se desempeñan bajo dicha modalidad jurídica, debe implementarse un sistema de control adecuado para supervisar y verificar su cumplimiento.

A ello se suman diferencias en el valor de honorarios convenidos para la ejecución de las mismas labores., por lo que también deberán adoptar las medidas respectivas.

RIPAMONTI VALORA INFORME

Frente a estas situaciones, la alcaldesa Macarena Ripamonti expresó a Biobío que "es un informe que consideramos muy positivo y que da cuenta de distintas medidas adoptadas para fortalecer la transparencia y probidad en la gestión municipal".

"Se trata de acciones correctivas, claras y concretas que la propia Contraloría reconoce y, en ese camino, vamos a seguir perseverando, ya que aún queda mucho trabajo por hacer", complementó la máxima autoridad comunal.

Finalmente, expuso que "en Viña del Mar, a diferencia de otras comunas del país, los informes de Contraloría durante el año electoral no evidencian desvíos relevantes ni problemas significativos de control. Por el contrario".

PURANOTICIA