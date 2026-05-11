Homicidios se dispararon 64% durante las primeras ocho semanas del Gobierno de José Antonio Kast en la región de Valparaíso

La seguridad pública se ha consolidado en los últimos años como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y, de hecho, fue precisamente ese uno de los temas que marcó la campaña presidencial de José Antonio Kast, quien prometió enfrentar la delincuencia con mayores controles, fortalecimiento policial y un combate más duro contra el crimen organizado que se ha apoderado de los barrios del país.

Sin embargo, las cifras del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros muestran en la región de Valparaíso un escenario contradictorio durante las primeras ocho semanas del actual Gobierno: mientras varios delitos registraron bajas respecto a los números reportados durante el año anterior, los homicidios y femicidios –los que más atemorizan a la población– aumentaron de manera significativa.

Los datos analizados por Puranoticia.cl comprenden las semanas entre el 9 de marzo y el 3 de mayo de 2026, es decir, prácticamente los dos primeros meses de la administración del Presidente Kast. Cabe señalar que aún se desconocen las estadísticas correspondientes a la semana en curso, considerando que hoy es 11 de mayo.

Según las cifras oficiales del STOP para la V Región, durante las primeras ocho semanas de 2025 hubo 11 homicidios y femicidios, mientras que en igual periodo de este año la cifra ascendió a preocupantes 18 asesinatos, es decir, siete más que el año pasado.

El aumento equivale a un alza cercana al 64%, transformándose en uno de los indicadores más sensibles dentro de los delitos de mayor connotación social monitoreados y reportados por Carabineros en su plataforma cibernética.

Al revisar el detalle semanal, se observan incrementos importantes en algunos periodos. Entre el 9 y el 15 de marzo, los homicidios y femicidios pasaron de dos casos en 2025 a cuatro en 2026. Luego, entre el 6 y el 12 de abril, aumentaron de uno a tres.

No obstante, la semana más crítica fue entre el 20 y el 26 de abril, cuando el registro pasó de cero homicidios y femicidios en 2025 a cinco casos en 2026.

En contraste, la semana del 27 de abril al 3 de mayo mostró una disminución respecto del año anterior, pasando de cuatro casos en 2025 a uno este año.

DESCENSOS IMPORTANTES

Pese al incremento de los homicidios, otros delitos sí registraron descensos relevantes en la región de Valparaíso durante las primeras semanas del actual Gobierno.

Uno de ellos corresponde a los robos con violencia e intimidación. Entre el 9 de marzo y el 3 de mayo de 2025 se contabilizaron 754 casos, mientras que en igual periodo de 2026 la cifra bajó a 583, lo que representa una disminución de 171 delitos.

Las mayores diferencias se observan en semanas como la del 20 al 26 de abril, cuando los robos con violencia pasaron de 91 casos en 2025 a 50 este año. Asimismo, entre el 6 y el 12 de abril los registros disminuyeron de 104 a 70.

Otro de los delitos que experimentó una caída significativa fue el robo de vehículos y accesorios. Las cifras acumuladas muestran que durante las primeras ocho semanas de 2025 se registraron 1.538 casos, mientras que en 2026 la cifra descendió a 1.140, es decir, 398 delitos menos.

La reducción también se refleja de manera consistente en prácticamente todas las semanas analizadas. Por ejemplo, entre el 9 y el 15 de marzo los casos bajaron de 221 a 129, mientras que del 20 al 26 de abril disminuyeron de 203 a 146.

En cuanto a los delitos en contexto de violencia intrafamiliar, las estadísticas del Sistema Táctico de Operación Policial también muestran una disminución importante. Durante las primeras ocho semanas de 2025 hubo 2.033 denuncias, mientras que este año se registraron 1.775, equivalente a 258 casos menos.

El descenso se mantuvo en casi todas las semanas observadas. Entre el 30 de marzo y el 5 de abril, por ejemplo, los casos bajaron de 278 a 209. Algo similar ocurrió entre el 13 y el 19 de abril, periodo donde las denuncias disminuyeron de 266 a 205.

Las violaciones y delitos sexuales igualmente presentaron una reducción. Según el STOP, durante las primeras ocho semanas de 2025 se contabilizaron 230 casos, mientras que en 2026 hubo 192. La caída más pronunciada se produjo entre el 13 y el 19 de abril, semana donde los casos descendieron de 39 a 21.

Respecto de los delitos de robos por sorpresa, las cifras muestran una baja más moderada. En total, los casos pasaron de 397 en 2025 a 364 en 2026.

En tanto, los ilícitos de robos en lugares habitados y no habitados disminuyeron de 1.576 a 1.471 casos durante las primeras ocho semanas comparadas.

Pese a las bajas registradas en distintos delitos de alta connotación social, el aumento de los homicidios y femicidios aparece como una de las principales alertas en el inicio del Gobierno de José Antonio Kast en la región de Valparaíso, especialmente considerando que el combate contra la delincuencia, el crimen organizado y la recuperación de la seguridad en los barrios fueron parte central de sus promesas de campaña. Ahora, con los primeros balances estadísticos sobre la mesa y a la espera de las cifras de las próximas semanas, el foco vuelve a instalarse en la efectividad de las estrategias implementadas para enfrentar el delito más grave y violento: los asesinatos.

PURANOTICIA